В спортшколе «Спартак» в Белгороде откроют отделение по плаванию для детей с ОВЗ

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Как сообщил заместитель главы администрации Белгорода по социальной политике и образованию Андрей Сергеев, всего в рамках дополнительного образования обучаются более 600 детей с ОВЗ и инвалидностью. Основная часть приходят обучение в школьных кружках, а в учреждениях допобразования контингент детей с ОВЗ за последние два года вырос в три раза.
Для детей организовано обучение танцам, вокалу, игре на музыкальных инструментах, плаванию, занятия техническому творчеству, изучение окружающего мира. Активно ведётся работа с местными общественными организациями. Несмотря на то, что в городе работает областной центр адаптивного спорта, который объединил ресурсы и кадры для работы с детьми с ОВЗ, наши спортивные школы также организовывают секции для детей с ОВЗ.
Андрей Сергеев
Сергеев добавил, что в сентябре текущего года на базе спортивной школы «Спартак» запланировано открытие отделения адаптивного спорта по оздоровительному плаванию для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При этом данное учреждение нужно отремонтировать или существенно обновить.