В спортшколе «Спартак» в Белгороде откроют отделение по плаванию для детей с ОВЗ

Как сообщил заместитель главы администрации Белгорода по социальной политике и образованию Андрей Сергеев, всего в рамках дополнительного образования обучаются более 600 детей с ОВЗ и инвалидностью. Основная часть приходят обучение в школьных кружках, а в учреждениях допобразования контингент детей с ОВЗ за последние два года вырос в три раза.