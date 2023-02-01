Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В спортшколе «Спартак» в Белгороде откроют отделение по плаванию для детей с ОВЗ

1 февраля 2023, 08:28
Фото: 1MI
Всего в областном центре дополнительное образование получают порядка 600 детей с ОВЗ и инвалидностью. Для данной категории в текущем году откроют отделение адаптивного спорта по оздоровительному плаванию. Об этом стало известно в ходе оперсовещания при главе мэрии.
Сюжет
Дети

Как сообщил заместитель главы администрации Белгорода по социальной политике и образованию Андрей Сергеев, всего в рамках дополнительного образования обучаются более 600 детей с ОВЗ и инвалидностью. Основная часть приходят обучение в школьных кружках, а в учреждениях допобразования контингент детей с ОВЗ за последние два года вырос в три раза.

Для детей организовано обучение танцам, вокалу, игре на музыкальных инструментах, плаванию, занятия техническому творчеству, изучение окружающего мира. Активно ведётся работа с местными общественными организациями. Несмотря на то, что в городе работает областной центр адаптивного спорта, который объединил ресурсы и кадры для работы с детьми с ОВЗ, наши спортивные школы также организовывают секции для детей с ОВЗ.
Андрей Сергеев

Сергеев добавил, что в сентябре текущего года на базе спортивной школы «Спартак» запланировано открытие отделения адаптивного спорта по оздоровительному плаванию для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При этом данное учреждение нужно отремонтировать или существенно обновить.

 

Переборщили: на школьных автобусах с граффити с премии «КАРДО» не будут возить детей
Узнать подробнее
Читайте также:
На фасаде центра для детей с ОВЗ под Белгородом предложили нарисовать клеткуПрокуратура проводит проверку после возгорания автобуса, перевозившего детей с ОВЗШкольникам из многодетных семей и детям с ОВЗ на дистанционке выдадут сухпайки
#Кристина Семенчук#Плавание#Дети#ОВЗ#Спартак#Спортивная школа#Город#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Ни денег, ни окон: белгородцы продолжают жаловаться на владельца ИП по установке окон
Сегодня, 08:55
Есть повреждения: стали известны последствия работы ПВО под Белгородом
Сегодня, 06:28
Белгородцы с айфонами жалуются, что не могут скачать приложение с картой укрытий
Сегодня, 09:48
Спуститесь в укрытия: белгородцев предупредили о новом обстреле
Сегодня, 12:03
Как в Белгородской области ремонтируют дома после обстрелов ВСУ
Сегодня, 08:41
«Что это в деньгах?» Мэр Демидов поручил разобраться с «белыми пятнами» в Белгороде
Сегодня, 07:10