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Бассейны

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2024
Болезнь легионеров и лихорадка Понтиак: после этого вы не захотите купаться в фонтане
23 июля, 07:52
В четыре раза больше: почему у белгородцев возникают проблемы с водоснабжением
7 июня, 13:01
2023
Бассейны для всех? Отчёты чиновников по обучению детей плаванию и реальность
28 ноября 2023, 05:50
«У нас нет задачи зарабатывать деньги на детях»: Гладков о платных занятиях плаванием
23 октября 2023, 10:39
Гладков усомнился в цифрах минспорта по количеству детей, занимающихся плаванием
23 октября 2023, 08:32
Гладков: Бассейны, аквариумы, машины по 10-15 млн рублей мы восстановить не сможем
24 июля 2023, 07:43
Частные детские сады в Белгородской области попали в сложные условия с началом СВО
2 мая 2023, 07:17

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