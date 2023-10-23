«У нас нет задачи зарабатывать деньги на детях»: Гладков о платных занятиях плаванием

Власти будут искать компромисс между платными и бесплатными занятиями для детей

В правительстве Белгородской области обсудили вопрос, который касается занятий плаванием для детей. В частности, речь идёт о платных секциях. По итогам власти будут искать компромисс между сохранением и развитием платных услуг и развитием детского, юношеского и студенческого спорта.