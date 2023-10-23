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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Власти будут искать компромисс между платными и бесплатными занятиями для детей

«У нас нет задачи зарабатывать деньги на детях»: Гладков о платных занятиях плаванием

23 октября 2023, 10:39
Фото: 1MI

Власти будут искать компромисс между платными и бесплатными занятиями для детей

В правительстве Белгородской области обсудили вопрос, который касается занятий плаванием для детей. В частности, речь идёт о платных секциях. По итогам власти будут искать компромисс между сохранением и развитием платных услуг и развитием детского, юношеского и студенческого спорта.

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, есть федеральные стандарты, а есть региональные.

Бассейны мы строим за региональные средства. Это наше решение. Платные услуги очень важны в работе каждого учреждения, но не за счёт детей. Понимаю, что есть вопросы, которые касаются оздоровительного плавания, двумя руками за то, что платные услуги должны быть, но для взрослого населения. Учить плавать детей, я думаю, нужно бесплатно. Это вопрос безопасности.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что происходит перекос. Тренеры, которым выплачивается зарплата, начинают формировать расписание и ставить платные группы, когда удобно им. От этого начинают страдать все бесплатные виды спорта, и поэтому падают массовость и результат.

Жалобы со стороны населения идут: «Почему есть только платные секции?». С моей точки зрения министерство слабо контролирует эту историю. У нас нет задачи зарабатывать деньги на детях.
Вячеслав Гладков

По словам министра спорта Натальи Жигаловой, тогда возникает вопрос, как выплачивать заработную плату тренерам, которые ведут эту деятельность. Соответственно, возникает потребность в дополнительном субсидировании.

Приезжаешь в понедельник, бассейн закрыт на технологический час. Приезжаешь во вторник — он опять закрыт. Почему? Ремонт. Открывается только тогда, когда платные занятия. Со стороны министерства контроля нет. Посыл один — мне нужно, чтобы каждый человек занимался спортом. Мы должны создавать мотивацию. Родительская плата не является мотивацией для развития спорта в Белгородской области.
Вячеслав Гладков

В итоге власти решили найти компромисс между сохранением и развитием платных услуг и развитием детского, юношеского и студенческого спорта.

Гладков усомнился в цифрах минспорта по количеству детей, занимающихся плаванием
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#Белгородская область#Детский спорт#Заработная плата#Ремонт#Безопасность#Министерство спорта#Субсидирование#Белгород#Кристина Семенчук#Платные услуги#Студенческий спорт#Бассейны
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