Гладков усомнился в цифрах минспорта по количеству детей, занимающихся плаванием

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Как отметила министр спорта области Наталья Жигалова, в регионе систематически занимаются плаванием около 70 тысяч детей. Прирост почти на 4100 человек идёт за счёт внедрения программы «Плавание для всех». Кроме этого, с 2020 года на 37 человек увеличился тренерский состав.
Открыты четыре отделения. Количество занимающихся в учреждениях увеличилось на 60%. Это более 1000 человек. Идёт прирост по спортивным разрядам. Сейчас у нас пять членов сборной команды страны. С 2014 года по плаванию не было ни одного международника. В 2023 году присвоено звание мастер спорта международного класса двум спортсменам.
Наталья Жигалова
Чиновница отметила, что плавание развивается в 19 муниципалитетах области. В учреждениях занимаются порядка 3000 человек. Глава региона Вячеслав Гладков поинтересовался, где плаванием систематически занимаются дети.
Часть — в учреждениях. Часть — в бассейнах в оздоровительных группах. Это дети от 3 до 7 лет. И сюда вошли показатели «Плавание для всех».
Наталья Жигалова
Гладков добавил, что для того, чтобы плавать, нужен бассейн.
У меня есть сомнения по 68 тысячам по плаванию. У нас есть нарушения, когда дети начинают ходить в платные группы. Это неправильно. Дети должны заниматься бесплатно. Платная история — это плавание для взрослых для оздоровления.
Вячеслав Гладков