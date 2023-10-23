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Гладков усомнился в цифрах минспорта по количеству детей, занимающихся плаванием

Гладков усомнился в цифрах минспорта по количеству детей, занимающихся плаванием

23 октября 2023, 08:32
Фото: 1MI
По информации регионального министерства спорта, в Белгородской области систематически занимаются плаванием около 70 тысяч детей. Глава региона Вячеслав Гладков усомнился в цифрах.

Как отметила министр спорта области Наталья Жигалова, в регионе систематически занимаются плаванием около 70 тысяч детей. Прирост почти на 4100 человек идёт за счёт внедрения программы «Плавание для всех». Кроме этого, с 2020 года на 37 человек увеличился тренерский состав.

Открыты четыре отделения. Количество занимающихся в учреждениях увеличилось на 60%. Это более 1000 человек. Идёт прирост по спортивным разрядам. Сейчас у нас пять членов сборной команды страны. С 2014 года по плаванию не было ни одного международника. В 2023 году присвоено звание мастер спорта международного класса двум спортсменам.
Наталья Жигалова

Чиновница отметила, что плавание развивается в 19 муниципалитетах области. В учреждениях занимаются порядка 3000 человек. Глава региона Вячеслав Гладков поинтересовался, где плаванием систематически занимаются дети.

Часть — в учреждениях. Часть — в бассейнах в оздоровительных группах. Это дети от 3 до 7 лет. И сюда вошли показатели «Плавание для всех».
Наталья Жигалова

Гладков добавил, что для того, чтобы плавать, нужен бассейн.

У меня есть сомнения по 68 тысячам по плаванию. У нас есть нарушения, когда дети начинают ходить в платные группы. Это неправильно. Дети должны заниматься бесплатно. Платная история — это плавание для взрослых для оздоровления.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Муниципалитеты#Плавание#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Наталья Жигалова#Бассейны#Минспорта
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