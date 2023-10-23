Гладков усомнился в цифрах минспорта по количеству детей, занимающихся плаванием

Как отметила министр спорта области Наталья Жигалова, в регионе систематически занимаются плаванием около 70 тысяч детей. Прирост почти на 4100 человек идёт за счёт внедрения программы «Плавание для всех». Кроме этого, с 2020 года на 37 человек увеличился тренерский состав.