Гладков о безопасности детей на пляжах: Хороним каждую неделю

Так, 26 июня водолазы достали из водоёма тело ребёнка рядом с селом Архангельское Старооскольского городского округа. Несовершеннолетний утонул в месте, не предназначенном для купания. Также 23 июня в селе Посохово Валуйского района дедушка решил научить внучку плавать и зашёл с ней в пруд, который не был оборудован для купания. По итогу мужчина начал тонуть и потянул за собой ребёнка — оба скончались. Следователи завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.