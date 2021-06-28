Гладков о безопасности детей на пляжах: Хороним каждую неделю

Posted 28 июня 2021, 10:06
Published 28 июня 2021, 10:06
Modified 1 декабря, 08:06
Updated 1 декабря, 08:06
Во время еженедельного оперативного совещания регионального правительства 28 июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с жёсткой критикой по поводу доклада своего заместителя Наталии Зубаревой о ситуации на водных объектах. По словам главы региона, материал не несёт информационной нагрузки и вопрос обеспечения безопасности жизни детей особенно остро стоит в регионе.
Хороним каждую неделю. Для меня главное одно — чтобы дети не гибли. Вопрос я задал в первый же день, когда приехал в Белгородскую область, и услышал ответ: «У нас всё хорошо — жесточайший контроль за жизнью каждого ребёнка». Какую систему выстроили, такой результат и получаем. Вячеслав Гладков
Главу региона возмутил подход заместителей к организации отдыха на водных объектах. Гладков спросил у чиновников, зачем они ему нужны, если не могут выполнить поставленные задачи, однако в ответ последовала тишина.
Кроме того, руководитель Белгородской области отметил, что только 23% детей умеют плавать. Вячеслав Гладков предложил провести обучение по плаванию и поведению на водных объектах для несовершеннолетних жителей региона.
У нас приходишь в учреждение и видишь, что был бассейн, его залили бетоном и сделали какой-то хозяйственный блок для административного персонала. Я в ужасе. Вячеслав Гладков
Что касается приёмки пляжей, то глава региона задаётся вопросом, как их приняли при сложившейся ситуации. Так, в Белгородской области есть 809 водных объектов, из которых оборудовано для купания только 67.
Сговор. Вы извините меня, есть акты готовности пляжей. Есть уголовно-административный кодекс. Есть свежевскопанные могилы. Вот результат работы. Или я что-то неправильно формулирую? Вячеслав Гладков
Глава Белгородской области поручил кураторам муниципалитетов на выходных провести рейд по пляжам для выявления проблемных зон. Отметим, что из-за высокой гибели людей на водных объектах в регионе будут проводить ежедневные инспекции зон для купания.
По данным секретаря регионального Совета безопасности Олега Мантулина, с начала года в Белгородской области утонули 25 человек, четверо из которых — дети.
Так, 26 июня водолазы достали из водоёма тело ребёнка рядом с селом Архангельское Старооскольского городского округа. Несовершеннолетний утонул в месте, не предназначенном для купания. Также 23 июня в селе Посохово Валуйского района дедушка решил научить внучку плавать и зашёл с ней в пруд, который не был оборудован для купания. По итогу мужчина начал тонуть и потянул за собой ребёнка — оба скончались. Следователи завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.
Глава регионального Совбеза попросил главу региона разрешить провести служебную проверку в отношении глав Старооскольского горокруга и Валуйского района по факту гибели детей на водоёмах. Свою позицию Мантулин обосновал тем, что руководители сельских поселений вместе с добровольными народными дружинами должны патрулировать потенциально опасные территории.
Стоит отметить, что ранее глава региона Вячеслава Гладков уже говорил главам муниципальных образований о качественной подготовке водных объектов. Тогда Гладков сообщил, что не потерпит «страусиный» подход, а руководители районов и горокругов несут личную ответственность за смерть человека на реках и прудах.