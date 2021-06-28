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Posted 28 июня 2021, 10:06

Published 28 июня 2021, 10:06

Modified 1 декабря, 08:06

Updated 1 декабря, 08:06

Гладков о безопасности детей на пляжах: Хороним каждую неделю

28 июня 2021, 10:06
Сюжет
Дети
Глава Белгородской области жёстко высказался об обеспечении безопасности несовершеннолетних на водных объектах — только за последнюю неделю утонули двое детей. Гладков поручил подчинённым провести патрулирование пляжей региона на выходных.

Во время еженедельного оперативного совещания регионального правительства 28 июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с жёсткой критикой по поводу доклада своего заместителя Наталии Зубаревой о ситуации на водных объектах. По словам главы региона, материал не несёт информационной нагрузки и вопрос обеспечения безопасности жизни детей особенно остро стоит в регионе.

Хороним каждую неделю. Для меня главное одно — чтобы дети не гибли. Вопрос я задал в первый же день, когда приехал в Белгородскую область, и услышал ответ: «У нас всё хорошо — жесточайший контроль за жизнью каждого ребёнка». Какую систему выстроили, такой результат и получаем. Вячеслав Гладков

Главу региона возмутил подход заместителей к организации отдыха на водных объектах. Гладков спросил у чиновников, зачем они ему нужны, если не могут выполнить поставленные задачи, однако в ответ последовала тишина.

Кроме того, руководитель Белгородской области отметил, что только 23% детей умеют плавать. Вячеслав Гладков предложил провести обучение по плаванию и поведению на водных объектах для несовершеннолетних жителей региона.

У нас приходишь в учреждение и видишь, что был бассейн, его залили бетоном и сделали какой-то хозяйственный блок для административного персонала. Я в ужасе. Вячеслав Гладков

Что касается приёмки пляжей, то глава региона задаётся вопросом, как их приняли при сложившейся ситуации. Так, в Белгородской области есть 809 водных объектов, из которых оборудовано для купания только 67.

Сговор. Вы извините меня, есть акты готовности пляжей. Есть уголовно-административный кодекс. Есть свежевскопанные могилы. Вот результат работы. Или я что-то неправильно формулирую? Вячеслав Гладков

Глава Белгородской области поручил кураторам муниципалитетов на выходных провести рейд по пляжам для выявления проблемных зон. Отметим, что из-за высокой гибели людей на водных объектах в регионе будут проводить ежедневные инспекции зон для купания.

По данным секретаря регионального Совета безопасности Олега Мантулина, с начала года в Белгородской области утонули 25 человек, четверо из которых — дети.

Так, 26 июня водолазы достали из водоёма тело ребёнка рядом с селом Архангельское Старооскольского городского округа. Несовершеннолетний утонул в месте, не предназначенном для купания. Также 23 июня в селе Посохово Валуйского района дедушка решил научить внучку плавать и зашёл с ней в пруд, который не был оборудован для купания. По итогу мужчина начал тонуть и потянул за собой ребёнка — оба скончались. Следователи завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Глава регионального Совбеза попросил главу региона разрешить провести служебную проверку в отношении глав Старооскольского горокруга и Валуйского района по факту гибели детей на водоёмах. Свою позицию Мантулин обосновал тем, что руководители сельских поселений вместе с добровольными народными дружинами должны патрулировать потенциально опасные территории.

Стоит отметить, что ранее глава региона Вячеслава Гладков уже говорил главам муниципальных образований о качественной подготовке водных объектов. Тогда Гладков сообщил, что не потерпит «страусиный» подход, а руководители районов и горокругов несут личную ответственность за смерть человека на реках и прудах.

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