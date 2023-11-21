Белгородка высказалась о нехватке бесплатных занятий по плаванию в бассейнах

Во время эфира белгородка рассказала губернатору о нехватке бесплатных занятий по плаванию в бассейнах: «Почему идёт такая дискриминация по районам области? Почему во многих городах и районах у детей есть возможность посещать бассейны бесплатно, а у нас в посёлке Разумном есть замечательный ФОК, но только платно или бесплатные группы для детей, которые умеют плавать. Пару лет назад вводили программу по обучению детей плаванию в школах. Почему при ФОКах нельзя сделать бесплатные занятия?».