Белгородка высказалась о нехватке бесплатных занятий по плаванию в бассейнах

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
Во время эфира белгородка рассказала губернатору о нехватке бесплатных занятий по плаванию в бассейнах: «Почему идёт такая дискриминация по районам области? Почему во многих городах и районах у детей есть возможность посещать бассейны бесплатно, а у нас в посёлке Разумном есть замечательный ФОК, но только платно или бесплатные группы для детей, которые умеют плавать. Пару лет назад вводили программу по обучению детей плаванию в школах. Почему при ФОКах нельзя сделать бесплатные занятия?».
Вячеслав Гладков отметил, что бесплатные секции по плаванию для детей есть, об этом белгородке расскажет глава района.
Всегда есть формирование расписания востребованных направлений, в том числе по плаванию. Есть конфликты, споры среди групп. Есть старшие поколения, которые приходят на плавание, есть семьи с маленькими детьми, есть спортсмены. Поэтому всегда воды не хватает. Для этого есть руководство ФОКа, которое должно разводить эти потоки. Дал поручение главе района, завтра она с вами свяжется. Бесплатные секции есть.
Вячеслав Гладков
Ранее министр спорта области объяснила, почему не все дети могут заниматься плаванием бесплатно. По словам министра, те дети, которых по федеральным стандартам ещё не могут зачислить на секции (дети до 6 лети), занимаются в платных секциях.