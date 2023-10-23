Министр спорта объяснила, почему не все дети могут заниматься плаванием бесплатно

По данным минспорта, в учреждениях занимаются плаванием порядка 3000 детей. А общий показатель вовлечённости в данный спорт составляет около 70 тысяч детей. В ходе оперсовещания возник вопрос: «Если дети не занимаются в учреждениях, то где они плавают?».