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Published Сегодня, 11:51

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В Белгородской области не все дети могут заниматься плаванием бесплатно

Министр спорта объяснила, почему не все дети могут заниматься плаванием бесплатно

23 октября 2023, 11:51
Фото: 1MI

В Белгородской области не все дети могут заниматься плаванием бесплатно

Вопрос о занятиях детей спортом в Белгородской области обсудили в ходе оперсовещания. Главу региона Вячеслава Гладкова смутило то, что несовершеннолетних учат плавать платно. Региональный министр спорта Наталья Жигалова пояснила ситуацию.
Сюжет
Дети

По данным минспорта, в учреждениях занимаются плаванием порядка 3000 детей. А общий показатель вовлечённости в данный спорт составляет около 70 тысяч детей. В ходе оперсовещания возник вопрос: «Если дети не занимаются в учреждениях, то где они плавают?».

Как сообщила Жигалова те дети, которых по федеральным стандартам ещё не могут зачислить на государственные муниципальные задания (до 6 лет), занимаются в платных секциях.

На строительство бассейна в Губкине выделили больше 1 млрд рублей. Государство вложило деньги для того, чтобы в первую очередь занимались дети. Затем руководство бассейна отдаёт бесплатно или за символическую плату и там начинается сбор денег с родителей. Вот что возмущает людей. Если частники построили стадион, замечательно. Но если государство построило, потом начинаются субарендные отношения и всё это в тени и под столом — это катастрофа. Вот эти вопросы должно контролировать министерство. Платная история для детей на базе государственной собственности меня смущает.
Вячеслав Гладков

Жигалова пояснила, что платные занятия ведут тренеры, которые официально работают в этих же бассейнах.

На этих детей мы выделять средства не можем, потому что они по федеральным стандартам к нам должны прийти только в 6 лет. Они набираются в оздоровительные группы. Часть средств идёт на заработные платы тренера, а часть идёт на платную деятельность госучреждения.
Наталья Жигалова
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#Белгородская область#Дети#Министерство#Плавание#Бассейн#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Наталья Жигалова#Учреждения#Министр спорта
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