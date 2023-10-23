Министр спорта объяснила, почему не все дети могут заниматься плаванием бесплатно

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
По данным минспорта, в учреждениях занимаются плаванием порядка 3000 детей. А общий показатель вовлечённости в данный спорт составляет около 70 тысяч детей. В ходе оперсовещания возник вопрос: «Если дети не занимаются в учреждениях, то где они плавают?».
Как сообщила Жигалова те дети, которых по федеральным стандартам ещё не могут зачислить на государственные муниципальные задания (до 6 лет), занимаются в платных секциях.
На строительство бассейна в Губкине выделили больше 1 млрд рублей. Государство вложило деньги для того, чтобы в первую очередь занимались дети. Затем руководство бассейна отдаёт бесплатно или за символическую плату и там начинается сбор денег с родителей. Вот что возмущает людей. Если частники построили стадион, замечательно. Но если государство построило, потом начинаются субарендные отношения и всё это в тени и под столом — это катастрофа. Вот эти вопросы должно контролировать министерство. Платная история для детей на базе государственной собственности меня смущает.
Вячеслав Гладков
Жигалова пояснила, что платные занятия ведут тренеры, которые официально работают в этих же бассейнах.
На этих детей мы выделять средства не можем, потому что они по федеральным стандартам к нам должны прийти только в 6 лет. Они набираются в оздоровительные группы. Часть средств идёт на заработные платы тренера, а часть идёт на платную деятельность госучреждения.
Наталья Жигалова