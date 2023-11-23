Актуальные угрозы и экономика кибербезопасности: что обсуждали на SOC-Forum 2023

Количество высококвалифицированных кадров сократится на 30% на горизонте 5–10 лет, а конкретно ИТ-кадров — на 50%. Такие цифры привела Екатерина Мелентьева, директор по персоналу кластера Т1, Холдинг Т1. Льготы ИТ-специалистам и меры поддержки отрасли призваны помочь стабилизировать ситуацию, но не менее важна коммуникация внутри компаний: достоверная информация об изменениях у всех сотрудников, очные встречи, гибкость — например, возможность гибридной и удаленной работы. С ней согласен Алексей Шелобков, управляющий директор и партнер группы компаний YADRO: в эпоху кризиса сотрудников удерживает в первую очередь доверие компании, а не только условия труда. Еще одной мощной мотивацией для ИТ-кадров стал высокий темп выхода новых российских продуктов — есть возможность уже через 1—2 года увидеть свое решение в деле.