Белгородские прокуроры стали актёрами драмтеатра

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
21 ноября в драмтеатре имени Щепкина в Белгороде представили необычный спектакль. Актёрами в нём были сотрудники прокуратуры. Сценарий же создали на основе реального уголовного дела, фигурантами которого были подростки.
Спектакль получил название «Хроника одного падения». Его зрителями стали белгородские подростки.
«Безрассудные поступки свойственны молодёжи, целью просветительско-профилактического проекта было показать, как необдуманные, импульсивные действия могут повлечь трагические последствия для каждой из сторон и повлиять в дальнейшем на судьбы детей», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.
Чтобы охватить максимальное количество юных зрителей, спектакль планируют показать в районах и горокругах Белгородской области.