Белгородские прокуроры стали актёрами драмтеатра

«Безрассудные поступки свойственны молодёжи, целью просветительско-профилактического проекта было показать, как необдуманные, импульсивные действия могут повлечь трагические последствия для каждой из сторон и повлиять в дальнейшем на судьбы детей», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.