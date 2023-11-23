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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Спектакль с участием прокуроров

Белгородские прокуроры стали актёрами драмтеатра

23 ноября 2023, 09:23
Фото: страница БГАДТ им. Щепкина в ВК
Спектакль с участием прокуроров

Сотрудники прокуратуры в Белгороде сыграли спектакль для детей

Школьникам представили постановку «Хроника одного падения». Главные роли исполнили сотрудники прокуратуры, а сценарий создали на основе реального уголовного дела. Постановку планируют показать и в районах Белгородской области. Подробности сообщили в пресс-службах БГАДТ и прокуратуры.

21 ноября в драмтеатре имени Щепкина в Белгороде представили необычный спектакль. Актёрами в нём были сотрудники прокуратуры. Сценарий же создали на основе реального уголовного дела, фигурантами которого были подростки.

Спектакль получил название «Хроника одного падения». Его зрителями стали белгородские подростки.

«Безрассудные поступки свойственны молодёжи, целью просветительско-профилактического проекта было показать, как необдуманные, импульсивные действия могут повлечь трагические последствия для каждой из сторон и повлиять в дальнейшем на судьбы детей», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

Чтобы охватить максимальное количество юных зрителей, спектакль планируют показать в районах и горокругах Белгородской области.

Спектакль с участием прокуроров Спектакль с участием прокуроров
Спектакль с участием прокуроров Спектакль с участием прокуроров
Спектакль с участием прокуроров Спектакль с участием прокуроров
Спектакль с участием прокуроров Спектакль с участием прокуроров
Спектакль с участием прокуроров Спектакль с участием прокуроров
Спектакль с участием прокуроров
Фото: страница БГАДТ им. Щепкина в ВК
Актёры и спектакль белгородского театра стали лучшими на двух фестивалях
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#Город#Белгородская область#Культура#Прокуратура#Театр#Бгадт#Спектакль#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород
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