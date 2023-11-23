Где реже и где чаще жители Белгородской области болели туберкулёзом в 2022 году?

Низким выявление активной туберкулёзной инфекции, по данным за 2022 год, остаётся в 10 муниципалитетах. Это Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский, Губкинский, Красногвардейский, Новооскольский, Ровеньский, Шебекинский и Старооскольский районы и горокруга. В предшествующем году таких территорий было пять, а в 2020 году шесть.