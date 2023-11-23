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Заболеваемость туберкулёзом

Где реже и где чаще жители Белгородской области болели туберкулёзом в 2022 году?

23 ноября 2023, 04:10
Фото: 1MI
Заболеваемость туберкулёзом

РПН рассказал о самой высокой и низкой заболеваемости туберкулёзом у белгородцев

В 10 муниципалитетах Белгородской области наблюдается низкая выявляемость активной туберкулёзной инфекции, а в других муниципалитетах отмечается высокая заболеваемость, что связано с недостаточной эффективностью системы медицинской помощи при раннем выявлении больных, сообщает Роспотребнадзор.

Низким выявление активной туберкулёзной инфекции, по данным за 2022 год, остаётся в 10 муниципалитетах. Это Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский, Губкинский, Красногвардейский, Новооскольский, Ровеньский, Шебекинский и Старооскольский районы и горокруга. В предшествующем году таких территорий было пять, а в 2020 году шесть.

Высокая заболеваемость туберкулёзом регистрируется также в 10 муниципальных образованиях области. На них среднеобластной показатель превышен от 1,1 до 5,4 раза. В список попали Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Чернянский, Старооскольский районы и горокруга. В 2021 году фиксировалось такое же количество территорий, в 2020 году — девять.

Высокая заболеваемость туберкулёзом, по мнению управления Роспотребнадзора по Белгородской области, частично обусловлена недостаточной эффективностью действующей системы медицинской помощи при раннем выявлении больных.

Напомним, что ранее региональное министерство здоровья доложило, что на учёте по причине сахарного диабета состоит почти 58 тысяч жителей Белгородской области. Среди этого числа есть дети. Пациенты имеют право на получение необходимых медикаментов, для покупки которых региональные власти выделили 964 миллиона рублей в текущем году.

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#Город#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Туберкулез#Заболеваемость#Новости Белгорода#Муниципалитеты#Белгород#Татьяна Лукащева
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