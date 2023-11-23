Где реже и где чаще жители Белгородской области болели туберкулёзом в 2022 году?

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Низким выявление активной туберкулёзной инфекции, по данным за 2022 год, остаётся в 10 муниципалитетах. Это Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский, Губкинский, Красногвардейский, Новооскольский, Ровеньский, Шебекинский и Старооскольский районы и горокруга. В предшествующем году таких территорий было пять, а в 2020 году шесть.
Высокая заболеваемость туберкулёзом регистрируется также в 10 муниципальных образованиях области. На них среднеобластной показатель превышен от 1,1 до 5,4 раза. В список попали Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Чернянский, Старооскольский районы и горокруга. В 2021 году фиксировалось такое же количество территорий, в 2020 году — девять.
Высокая заболеваемость туберкулёзом, по мнению управления Роспотребнадзора по Белгородской области, частично обусловлена недостаточной эффективностью действующей системы медицинской помощи при раннем выявлении больных.
Напомним, что ранее региональное министерство здоровья доложило, что на учёте по причине сахарного диабета состоит почти 58 тысяч жителей Белгородской области. Среди этого числа есть дети. Пациенты имеют право на получение необходимых медикаментов, для покупки которых региональные власти выделили 964 миллиона рублей в текущем году.