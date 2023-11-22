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СГОК и фонд «Милосердие» поддержали краеведческий проект в Белгородской области

СГОК и фонд «Милосердие» поддержали краеведческий проект в Белгородской области

22 ноября 2023, 09:17
Фото: media.nlmk.com
В Старом Осколе при поддержке благотворительного фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК и Стойленского ГОКа, реализован проект, который дает возможность приобщить к активному краеведению незрячих и слабовидящих людей.

Открыть людям с инвалидностью по зрению новые возможности для социализации предложили активисты местного отделения общества слепых. Они стали участниками программы поддержки социальных инициатив «Стальное дерево» и выиграли грант. На средства гранта закупили семнадцать смартфонов и организовали обучение по пространственному ориентированию с помощью GPS-навигации для 30 незрячих и слабовидящих, имеющих первую группу инвалидности.

Для участников программы организовали выездные экскурсии по достопримечательностям Старого Оскола. Специально для этого волонтеры разработали GPS-маршруты, адаптированные для незрячих. По одному из маршрутов, посвященному старинным храмам в слободах Стрелецкой, Казацкой, Ямской и Гумны, экскурсанты отправились в конце октября. Они не только посетили Свято-Троицкий, Вознесенский, Крестовоздвиженский храмы и кафедральный собор Александр Невского. По пути следования к каждому объекту они самостоятельно выстраивали в смартфонах оптимальные маршруты. Экскурсии сопровождались рассказом с элементами тифлокомментирования.

После практических занятий люди с инвалидностью по зрению смогут самостоятельно пройти по разработанным маршрутам.

Фото: media.nlmk.com
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#Белгородская область#Старый Оскол#Общество слепых#Сгок#Новости Белгорода#Краеведение#Слабовидящие#Белгород#Незрячие#Инвалидность по зрению#Екатерина Никулина
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