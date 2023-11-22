СГОК и фонд «Милосердие» поддержали краеведческий проект в Белгородской области

Для участников программы организовали выездные экскурсии по достопримечательностям Старого Оскола. Специально для этого волонтеры разработали GPS-маршруты, адаптированные для незрячих. По одному из маршрутов, посвященному старинным храмам в слободах Стрелецкой, Казацкой, Ямской и Гумны, экскурсанты отправились в конце октября. Они не только посетили Свято-Троицкий, Вознесенский, Крестовоздвиженский храмы и кафедральный собор Александр Невского. По пути следования к каждому объекту они самостоятельно выстраивали в смартфонах оптимальные маршруты. Экскурсии сопровождались рассказом с элементами тифлокомментирования.