Стали известны подробности аварии в районе БелГУ в Белгороде

В тот же день в 10:00 в Белгороде на проспекте Б. Хмельницкого произошло тройное ДТП. В районе БелГУ столкнулись Mercedes-Benz, Renault Logan и Haval Jolion. По предварительным данным ГИБДД, водитель первой иномарки выехал на встречку, где столкнулся с Renault, а тот в свою очередь въехал в попутно следовавший Haval. Пострадали три человека: 70-летний мужчина, сидевший за рулём Mercedes, а также водитель и пассажир Renault 47 и 27 лет.