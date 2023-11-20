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ГИБДД

Стали известны подробности аварии в районе БелГУ в Белгороде

20 ноября 2023, 10:49
Фото: 1MI
ГИБДД

Под Белгородом погиб водитель опрокинувшегося Hyundai

За день в авариях в регионе погиб один человек, ещё пять человек пострадали. ДТП произошли в Белгородском районе, Белгороде и Старом Осколе. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.
Сюжет
ДТП

Смертельное ДТП 19 ноября произошло в Беловском в Белгородском районе. В 19:00 Hyundai съехал с дороги на улице Новосёлов и опрокинулся. Погиб 33-летний водитель.

В тот же день в 10:00 в Белгороде на проспекте Б. Хмельницкого произошло тройное ДТП. В районе БелГУ столкнулись Mercedes-Benz, Renault Logan и Haval Jolion. По предварительным данным ГИБДД, водитель первой иномарки выехал на встречку, где столкнулся с Renault, а тот в свою очередь въехал в попутно следовавший Haval. Пострадали три человека: 70-летний мужчина, сидевший за рулём Mercedes, а также водитель и пассажир Renault 47 и 27 лет.

Ещё одна авария произошла в Старом Осколе. Ночью на проспекте А. Угарова «Лада Гранта» съехала с дороги и врезалась в опору ЛЭП. По информации ГИБДД, 41-летний автомобилист был пьян. В ДТП пострадали водитель и его 32-летний пассажир.

Снежное утро 20 ноября в регионе тоже началось с серьёзного ДТП. В Шебекинском горокруге в аварии пострадали четверо детей.

Появились первые подробности о ДТП с детьми в день снега в Белгородской области
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