Стали известны подробности аварии в районе БелГУ в Белгороде

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Смертельное ДТП 19 ноября произошло в Беловском в Белгородском районе. В 19:00 Hyundai съехал с дороги на улице Новосёлов и опрокинулся. Погиб 33-летний водитель.
В тот же день в 10:00 в Белгороде на проспекте Б. Хмельницкого произошло тройное ДТП. В районе БелГУ столкнулись Mercedes-Benz, Renault Logan и Haval Jolion. По предварительным данным ГИБДД, водитель первой иномарки выехал на встречку, где столкнулся с Renault, а тот в свою очередь въехал в попутно следовавший Haval. Пострадали три человека: 70-летний мужчина, сидевший за рулём Mercedes, а также водитель и пассажир Renault 47 и 27 лет.
Ещё одна авария произошла в Старом Осколе. Ночью на проспекте А. Угарова «Лада Гранта» съехала с дороги и врезалась в опору ЛЭП. По информации ГИБДД, 41-летний автомобилист был пьян. В ДТП пострадали водитель и его 32-летний пассажир.
Снежное утро 20 ноября в регионе тоже началось с серьёзного ДТП. В Шебекинском горокруге в аварии пострадали четверо детей.