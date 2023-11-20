110 тысяч жалоб: белгородцы стали чаще жаловаться на проблемы при записи к врачу

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Дмитрий Шапошник, руководитель ОГКУ «Ситуационный центр», представил анализ обращений, поступивших на прямую линию губернатору касательно записи на приём к врачу. Обращений насчитывается чуть более сотни, поэтому принято решение провести анализ в целом за 2022 и 2023 года.
Так, за прошлый год к 15 ноября звонков-обращений поступило практически 99 тысяч (всего за год около 113 тысяч), в текущем — почти 110 тысяч. Отмечается рост в 11%, отчитался Дмитрий Шапошник. От общего числа вопросы по записи к врачу составили 1789 обращений (в прошлом году — 1264). Это рост в 65,1%.
Также Дмитрий Шапошник отметил, что рост числа обращений по записи к врачу и по техническим проблемам с записью в 2023 году могут быть связан с началом СВО и мобилизации в 2022 году. Наибольшее количество их пришлось на период февраля-мая. В марте — 307, в апреле — 305. Технически проблемы также связаны с недовольством тем, что для записи к специалисту необходимо пройти терапевта. Указаны и жалобы на конкретного врача, к которому невозможно попасть на приём.
Так, наиболее проблемной областью оказалась запись на обследования типа УЗИ, флюорографии, МРТ и т. д., сообщает руководитель аналитического центра. Снижение обращений по записи касается таких специалистов, как эндокринолог, невролог и стоматолог.
Что касается детских специалистов, то число жалоб по этому направлению снизилось.
Отмечается, что жалобы в основном поступают от жителей Белгорода и Старого Оскола (здесь наблюдается трёхкратный рост жалоб и обращений).
Показатели Старого Оскола:
Показатели Белгорода:
Также Дмитрий Шапошник назвал возможные причины таких ухудшений и улучшений:
Напомним, что на прошлом совещании отметили, что намного чаще белгородцы сообщают о проблемах, касающихся отсутствия лекарств в аптеках, необходимости медицинской помощи, отсутствия врача узкой специальности и записи на приём к врачам. Если жалобы по первым трём темам уменьшились по сравнению с весной и летом, то к врачам белгородцам записаться становится сложнее.