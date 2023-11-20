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Запись на приём к врачу

110 тысяч жалоб: белгородцы стали чаще жаловаться на проблемы при записи к врачу

20 ноября 2023, 07:44
Фото: 1MI
Запись на приём к врачу

В Белгородской области отмечается рост жалоб по записи на приём к врачу за год

На еженедельном оперсовещании представили отчёт по анализу жалоб и обращений жителей области за 2022–2023 год в сфере здравоохранения. Так, отмечается рост в 65% по вопросам записи на приём к специалистам. Также — на прохождение обследования. Лидеры по жалобам — Белгород, Старый Оскол.

Дмитрий Шапошник, руководитель ОГКУ «Ситуационный центр», представил анализ обращений, поступивших на прямую линию губернатору касательно записи на приём к врачу. Обращений насчитывается чуть более сотни, поэтому принято решение провести анализ в целом за 2022 и 2023 года.

Так, за прошлый год к 15 ноября звонков-обращений поступило практически 99 тысяч (всего за год около 113 тысяч), в текущем — почти 110 тысяч. Отмечается рост в 11%, отчитался Дмитрий Шапошник. От общего числа вопросы по записи к врачу составили 1789 обращений (в прошлом году — 1264). Это рост в 65,1%.

Динамика количества обращенийДинамика количества обращений
Динамика количества обращений
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Также Дмитрий Шапошник отметил, что рост числа обращений по записи к врачу и по техническим проблемам с записью в 2023 году могут быть связан с началом СВО и мобилизации в 2022 году. Наибольшее количество их пришлось на период февраля-мая. В марте — 307, в апреле — 305. Технически проблемы также связаны с недовольством тем, что для записи к специалисту необходимо пройти терапевта. Указаны и жалобы на конкретного врача, к которому невозможно попасть на приём.

Классификация жалобКлассификация жалоб
Классификация жалоб
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Так, наиболее проблемной областью оказалась запись на обследования типа УЗИ, флюорографии, МРТ и т. д., сообщает руководитель аналитического центра. Снижение обращений по записи касается таких специалистов, как эндокринолог, невролог и стоматолог.

Анализ жалоб по специальностямАнализ жалоб по специальностям
Анализ жалоб по специальностямАнализ жалоб по специальностям
Анализ жалоб по специальностям
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Что касается детских специалистов, то число жалоб по этому направлению снизилось.

Жалобы по детским врачамЖалобы по детским врачам
Жалобы по детским врачам
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Отмечается, что жалобы в основном поступают от жителей Белгорода и Старого Оскола (здесь наблюдается трёхкратный рост жалоб и обращений).

Анализ жалоб по муниципалитетамАнализ жалоб по муниципалитетам
Анализ жалоб по муниципалитетам
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Показатели Старого Оскола:

жалобы по Старому Осколужалобы по Старому Осколу
жалобы по Старому Осколу
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Показатели Белгорода:

Жалобы по БелгородуЖалобы по Белгороду
Жалобы по Белгороду
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Также Дмитрий Шапошник назвал возможные причины таких ухудшений и улучшений:

Выводы доклада по жалобам касательно записи к врачам в Белгородской областиВыводы доклада по жалобам касательно записи к врачам в Белгородской области
Выводы доклада по жалобам касательно записи к врачам в Белгородской области
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Напомним, что на прошлом совещании отметили, что намного чаще белгородцы сообщают о проблемах, касающихся отсутствия лекарств в аптеках, необходимости медицинской помощи, отсутствия врача узкой специальности и записи на приём к врачам. Если жалобы по первым трём темам уменьшились по сравнению с весной и летом, то к врачам белгородцам записаться становится сложнее.

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