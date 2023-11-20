110 тысяч жалоб: белгородцы стали чаще жаловаться на проблемы при записи к врачу

Также Дмитрий Шапошник отметил, что рост числа обращений по записи к врачу и по техническим проблемам с записью в 2023 году могут быть связан с началом СВО и мобилизации в 2022 году. Наибольшее количество их пришлось на период февраля-мая. В марте — 307, в апреле — 305. Технически проблемы также связаны с недовольством тем, что для записи к специалисту необходимо пройти терапевта. Указаны и жалобы на конкретного врача, к которому невозможно попасть на приём.