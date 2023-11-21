СГОК оказал благотворительную помощь Старооскольской детской окружной больнице

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Прибор предназначен для определения дозы, получаемой пациентами при рентгенорадиологических процедурах и контроля стабильности работы рентгеновских аппаратов в процессе их эксплуатации.
«В настоящее время наша ретгеноперационная — первой в Черноземье получила лицензию на работу. Теперь мы можем оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь маленьким пациентам по профилю „травматология и ортопедия“ непосредственно в Старом Осколе. Приобретенное оборудование позволяет очень точно считать дозировку рентгеноблучения, минимизировать ее. Соответственно это безопасно как для ребёнка, так и для сотрудников», — комментирует Алексей Лукин, заведующий отделением травматологии и ортопедии Старооскольской детской окружной больницы.
Детский многопрофильный стационар Старооскольской детской окружной больницы, где разместилось травматологическое отделение, запущен в работу после капитального ремонта и реконструкции в апреле текущего года. На площади 5,5 тысяч квадратных метров разместились приемное, диагностическое, хирургическое, травматологическое, педиатрическое отделения, операционный блок и реанимационное отделение.