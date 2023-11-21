СГОК оказал благотворительную помощь Старооскольской детской окружной больнице

Детский многопрофильный стационар Старооскольской детской окружной больницы, где разместилось травматологическое отделение, запущен в работу после капитального ремонта и реконструкции в апреле текущего года. На площади 5,5 тысяч квадратных метров разместились приемное, диагностическое, хирургическое, травматологическое, педиатрическое отделения, операционный блок и реанимационное отделение.