Стойленский ГОК пополняет парк железнодорожной техники

Современная техника отвечает всем требованиям безопасности для работы на предприятии: к примеру, бульдозер оборудован системами защиты при переворачивании (ROPS) и при опрокидывании (FOPS). Кабины новых машин оснащены системами микроклимата, шумоизоляцией и эргономичным управлением, что повышает комфорт и улучшает условия труда сотрудников.