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Стойленский ГОК пополняет парк железнодорожной техники

Стойленский ГОК пополняет парк железнодорожной техники

15 ноября 2023, 08:39
Фото: Стойленский ГОК
В цех железнодорожного транспорта Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) поступили универсальный колесный бульдозер «Кировец» и путевая ремонтная машина «Путеец». Новую технику приобрели в рамках развития карьера и увеличения объемов транспортировки руды.

Бульдозер «Кировец» задействуют для работ по капитальному строительству железных дорог на территории комбината, погрузки и перемещения грунта, а также очистки дорог от снега.

Путевая машина предназначена для обслуживания железнодорожных путей и стрелочных переводов, обеспечения питания путевого электроинструмента и перевозки монтеров пути к месту производства работ.

Современная техника отвечает всем требованиям безопасности для работы на предприятии: к примеру, бульдозер оборудован системами защиты при переворачивании (ROPS) и при опрокидывании (FOPS). Кабины новых машин оснащены системами микроклимата, шумоизоляцией и эргономичным управлением, что повышает комфорт и улучшает условия труда сотрудников.

Теперь на участке путевого хозяйства цеха железнодорожного транспорта СГОКа используют 5 единиц автотракторной техники и 17 единиц железнодорожной путевой техники.

В начале года железнодорожный парк комбината также пополнил новый маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ.

Фото: Стойленский ГОК
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#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК#Капитальное строительство#Бульдозер#Артем Черненко
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