Стойленский ГОК пополняет парк железнодорожной техники

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Бульдозер «Кировец» задействуют для работ по капитальному строительству железных дорог на территории комбината, погрузки и перемещения грунта, а также очистки дорог от снега.
Путевая машина предназначена для обслуживания железнодорожных путей и стрелочных переводов, обеспечения питания путевого электроинструмента и перевозки монтеров пути к месту производства работ.
Современная техника отвечает всем требованиям безопасности для работы на предприятии: к примеру, бульдозер оборудован системами защиты при переворачивании (ROPS) и при опрокидывании (FOPS). Кабины новых машин оснащены системами микроклимата, шумоизоляцией и эргономичным управлением, что повышает комфорт и улучшает условия труда сотрудников.
Теперь на участке путевого хозяйства цеха железнодорожного транспорта СГОКа используют 5 единиц автотракторной техники и 17 единиц железнодорожной путевой техники.
В начале года железнодорожный парк комбината также пополнил новый маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ.