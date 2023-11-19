Беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву этой ночью

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
По информации Сергея Собянина, в ночь на 19 ноября ВСУ попытались атаковать столицу беспилотником, но его сбила ПВО в Богородском городском округе. В результате падения обломков никто не пострадал и разрушений нет.
Этой же ночью со стороны Украины обстреляли посёлок в Белгородской области. Там повреждения получили три дома.
На прошлой неделе в ночь на 11 ноября беспилотник ВСУ тоже сбили около Москвы. БПЛА пытался атаковать конструкторское бюро машиностроения, но был перехвачен российской ПВО. А вчера в Белгородской области в результате атаки дрона-камикадзе осколочные ранения получили два грайворонца. Их доставили в больницу Белгорода.