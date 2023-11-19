Беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву этой ночью

На прошлой неделе в ночь на 11 ноября беспилотник ВСУ тоже сбили около Москвы. БПЛА пытался атаковать конструкторское бюро машиностроения, но был перехвачен российской ПВО. А вчера в Белгородской области в результате атаки дрона-камикадзе осколочные ранения получили два грайворонца. Их доставили в больницу Белгорода.