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Published Сегодня, 06:35

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БПЛА

Беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву этой ночью

19 ноября 2023, 06:35
Фото: Midjourney
БПЛА
Попытка атаки украинского БПЛА была пресечена силами ПВО в Богородском горокруге, сообщил мэр Москвы.
Сюжет
Пво

По информации Сергея Собянина, в ночь на 19 ноября ВСУ попытались атаковать столицу беспилотником, но его сбила ПВО в Богородском городском округе. В результате падения обломков никто не пострадал и разрушений нет.

Этой же ночью со стороны Украины обстреляли посёлок в Белгородской области. Там повреждения получили три дома.

На прошлой неделе в ночь на 11 ноября беспилотник ВСУ тоже сбили около Москвы. БПЛА пытался атаковать конструкторское бюро машиностроения, но был перехвачен российской ПВО. А вчера в Белгородской области в результате атаки дрона-камикадзе осколочные ранения получили два грайворонца. Их доставили в больницу Белгорода.

Под обстрел ВСУ попал посёлок в Белгородской области: повреждено три дома
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#Белгородская область#Происшествия#Москва#Беспилотник#Россия#Пво#Обстрел#Екатерина Никулина#Работа ПВО#Обстрел ВСУ
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