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Скорая

Два человека ранены при взрыве в Белгородской области: была атака дрона-камикадзе

18 ноября 2023, 15:27
Фото: 1MI
Скорая

Гладков: двое мужчин пострадали при детонации дрона в Грайворонском горокруге

Происшествие случилось в Горьковском. У мужчин — ранения ног. Пострадавших привезли в горбольницу № 2, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

18 ноября в Грайворонском горокруге двое мужчин пострадали в результате взрыва. Происшествие случилось в Горьковском.

Оба пострадавших — мужчины. У них осколочные ранения ног. Пациентов доставили в горбольницу № 2 Белгорода. Им уже помогают врачи.

Известно, что атаке с дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи.

Напомним, что 17 ноября ВСУ ударили по Белгородской области 50 раз. Есть последствия: в Новой Таволжанке в результате сброса с дрона самодельного взрывного устройства произошёл пожар в хозпостройке, пострадал частный дом в соседнем дворе. Помимо этого, по селу ударили противотанковой управляемой ракетой.

По Белгородской области ударили противотанковой управляемой ракетой
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