Два человека ранены при взрыве в Белгородской области: была атака дрона-камикадзе

Напомним, что 17 ноября ВСУ ударили по Белгородской области 50 раз. Есть последствия: в Новой Таволжанке в результате сброса с дрона самодельного взрывного устройства произошёл пожар в хозпостройке, пострадал частный дом в соседнем дворе. Помимо этого, по селу ударили противотанковой управляемой ракетой.