Два человека ранены при взрыве в Белгородской области: была атака дрона-камикадзе

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
18 ноября в Грайворонском горокруге двое мужчин пострадали в результате взрыва. Происшествие случилось в Горьковском.
Оба пострадавших — мужчины. У них осколочные ранения ног. Пациентов доставили в горбольницу № 2 Белгорода. Им уже помогают врачи.
Известно, что атаке с дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи.
Напомним, что 17 ноября ВСУ ударили по Белгородской области 50 раз. Есть последствия: в Новой Таволжанке в результате сброса с дрона самодельного взрывного устройства произошёл пожар в хозпостройке, пострадал частный дом в соседнем дворе. Помимо этого, по селу ударили противотанковой управляемой ракетой.