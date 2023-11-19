Под обстрел ВСУ попал посёлок в Белгородской области: повреждено три дома

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
По информации главы региона, пострадавших в результате обстрела нет. Повреждены три дома: у них выбило окна, посекло фасады и заборы. Повреждения получила и ЛЭП.
В 5 утра губернатор сообщил, что все спецслужбы находятся на месте, а подомовой обход продолжат в светлое время суток.
Напомним, вчера Гладков сообщил, что по Новой Таволжанке ВСУ ударили противотанковой управляемой ракетой. Всего за прошлые сутки по региону нанести 50 ударов.
Также вчера из-за атаки дрона-камикадзе были ранены два человека в Горьковском Грайворонского горокруга. С осколочными ранениями ног их доставили в белгородскую горбольницу.