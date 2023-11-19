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Выбитое окно

Под обстрел ВСУ попал посёлок в Белгородской области: повреждено три дома

19 ноября 2023, 05:35
Фото: 1MI
Выбитое окно

Гладков: в результате обстрела ВСУ повреждено три дома в Ровеньском районе

Этой ночью со стороны Украины обстреляли посёлок Ровеньки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

По информации главы региона, пострадавших в результате обстрела нет. Повреждены три дома: у них выбило окна, посекло фасады и заборы. Повреждения получила и ЛЭП.

В 5 утра губернатор сообщил, что все спецслужбы находятся на месте, а подомовой обход продолжат в светлое время суток.

Напомним, вчера Гладков сообщил, что по Новой Таволжанке ВСУ ударили противотанковой управляемой ракетой. Всего за прошлые сутки по региону нанести 50 ударов.

Также вчера из-за атаки дрона-камикадзе были ранены два человека в Горьковском Грайворонского горокруга. С осколочными ранениями ног их доставили в белгородскую горбольницу.

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