Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Беспилотник

Белгородская область подверглась атакам дронов-камикадзе

14 ноября 2023, 08:09
Фото: 1MI
Беспилотник

По Белгородской области за день выпустили около 30 снарядов

Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Вместе с тем есть разрушения после уничтожения беспилотника во дворе частного дома.
Сюжет
Обстрел

Шесть районов Белгородской области попали под атаки ВСУ за последние сутки. Регион обстреливали из артиллерии, миномётов. Помимо этого, удары наносили с помощью беспилотников.

В Грайворонском горокруге в Новостроевке-Второй атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Никто не пострадал. По окраине Сподарюшино выпустили шесть миномётных снарядов. Обошлось без последствий. В Борисовском районе насчитали пять прилётов из миномёта в Лозовой Рудке. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе в Солнцевке с беспилотника сбросили взрывное устройство, ещё один БПЛА сбили. Село атаковали и дроном-камикадзе. По Наумовке и Журавлёвке выпустили пять артиллерийских снарядов. В хуторе Варишкин с летательного аппарата сбросили одно взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Краснояружском районе на окраине села Староселье с БПЛА сбросили самодельное взрывное устройство. Без последствий. В Шебекинском округе по хутору Балки ВСУ выпустили три миномётных снаряда, по сёлам Муром и Новая Таволжанка — по два. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Также под обстрелами был Волоконовский район. По окраине хутора Старый выпустили три миномётных снаряда. В Тишанке беспилотник с противотанковой миной попал во двор частного дома. Прогремел взрыв, есть разрушения.

Был взрыв: беспилотник с противотанковой миной попал во двор белгородцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Жила без окон: белгородка пожаловалась на отсутствие ремонта в доме после обстрелаСтало известно, с чем связан вчерашний грохот под БелгородомСемь районов Белгородской области пострадали от ВСУ: атаковали дронами-камикадзе
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Волоконовский район#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Стало известно, чем закончилась история о мошенничестве при монтаже катка в Белгороде
Сегодня, 10:31
Был взрыв: беспилотник с противотанковой миной попал во двор белгородцев
Сегодня, 07:33
В Белгороде начали установку главной новогодней ёлки: фото
Сегодня, 09:48
В Соцфонде Белгородской области прокомментировали иск Юрия Галдуна
Сегодня, 05:21
«Доставляют из Магадана?» Белгородцы возмущены ценами на яйца, жалобы передали в ФАС
Сегодня, 06:40
Спокойный вторник в Белгороде омрачили взрывы
Сегодня, 09:55