Белгородская область подверглась атакам дронов-камикадзе

В Белгородском районе в Солнцевке с беспилотника сбросили взрывное устройство, ещё один БПЛА сбили. Село атаковали и дроном-камикадзе. По Наумовке и Журавлёвке выпустили пять артиллерийских снарядов. В хуторе Варишкин с летательного аппарата сбросили одно взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет.