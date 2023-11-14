Белгородская область подверглась атакам дронов-камикадзе

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Шесть районов Белгородской области попали под атаки ВСУ за последние сутки. Регион обстреливали из артиллерии, миномётов. Помимо этого, удары наносили с помощью беспилотников.
В Грайворонском горокруге в Новостроевке-Второй атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Никто не пострадал. По окраине Сподарюшино выпустили шесть миномётных снарядов. Обошлось без последствий. В Борисовском районе насчитали пять прилётов из миномёта в Лозовой Рудке. Пострадавших и разрушений нет.
В Белгородском районе в Солнцевке с беспилотника сбросили взрывное устройство, ещё один БПЛА сбили. Село атаковали и дроном-камикадзе. По Наумовке и Журавлёвке выпустили пять артиллерийских снарядов. В хуторе Варишкин с летательного аппарата сбросили одно взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет.
В Краснояружском районе на окраине села Староселье с БПЛА сбросили самодельное взрывное устройство. Без последствий. В Шебекинском округе по хутору Балки ВСУ выпустили три миномётных снаряда, по сёлам Муром и Новая Таволжанка — по два. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Также под обстрелами был Волоконовский район. По окраине хутора Старый выпустили три миномётных снаряда. В Тишанке беспилотник с противотанковой миной попал во двор частного дома. Прогремел взрыв, есть разрушения.