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Окно

Был взрыв: беспилотник с противотанковой миной попал во двор белгородцев

14 ноября 2023, 07:33
Фото: 1MI
Окно

Дом пострадал после уничтожения беспилотника во дворе белгородцев

Происшествие случилось в Волоконовском районе. Беспилотник сапёры уничтожили на месте. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Взрыв

Беспилотник с противотанковой миной обнаружили во дворе частного дома. Произошло это в Тишанке Волоконовского района.

Дрон сапёры уничтожили на месте. Из-за взрыва в доме выбило окна. Помимо этого, повреждения получила хозпостройка.

Также сообщается о выпущенных трёх снарядах по окраине хутора Старый в Волоконовском районе. В этом случае обошлось без разрушений.

Напомним, что 12 ноября ВСУ ударили по Белгородской области семь раз. Пострадавших и разрушений нет.

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#Белгородская область#Двор#Беспилотник#Волоконовский район#Взрыв#Тишанка#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО
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