Был взрыв: беспилотник с противотанковой миной попал во двор белгородцев

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Беспилотник с противотанковой миной обнаружили во дворе частного дома. Произошло это в Тишанке Волоконовского района.
Дрон сапёры уничтожили на месте. Из-за взрыва в доме выбило окна. Помимо этого, повреждения получила хозпостройка.
Также сообщается о выпущенных трёх снарядах по окраине хутора Старый в Волоконовском районе. В этом случае обошлось без разрушений.
Напомним, что 12 ноября ВСУ ударили по Белгородской области семь раз. Пострадавших и разрушений нет.