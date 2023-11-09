Маслодельный комбинат попал под атаку ВСУ в приграничье, есть разрушения

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Под атаку ВСУ попал маслодельный комбинат. Произошло это в Судже Курской области. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения, пишет издание со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.
С беспилотника сброшено три кассетных боеприпаса. Два из них при взрыве повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Третий не разорвался — на место вызывали сапёров для обезвреживания.
Напомним, что накануне в Курской области под обстрелы попали три приграничных района: Кореневский, Рыльский, Суджанский. Есть разрушения как минимум в трёх домах.
В Белгородской области 8 ноября обстреляли Валуйки. Помимо этого, МЧС предупреждало об атаке ВСУ на другие приграничные районы.