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Атака беспилотника на Суджу

Маслодельный комбинат попал под атаку ВСУ в приграничье, есть разрушения

9 ноября 2023, 06:30
Фото: страница Романа Старовойта в соцсети
Атака беспилотника на Суджу

Беспилотник атаковал маслодельный комбинат в курской Судже

С устройства сброшено три кассетных боеприпаса. Повреждения есть в производственных бочках, подземном хранилище продукции. Подробности сообщают «Курские известия».

Под атаку ВСУ попал маслодельный комбинат. Произошло это в Судже Курской области. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения, пишет издание со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.

С беспилотника сброшено три кассетных боеприпаса. Два из них при взрыве повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Третий не разорвался — на место вызывали сапёров для обезвреживания.

Напомним, что накануне в Курской области под обстрелы попали три приграничных района: Кореневский, Рыльский, Суджанский. Есть разрушения как минимум в трёх домах.

В Белгородской области 8 ноября обстреляли Валуйки. Помимо этого, МЧС предупреждало об атаке ВСУ на другие приграничные районы.

Атака беспилотника на Суджу Атака беспилотника на Суджу
Атака беспилотника на Суджу Атака беспилотника на Суджу
Атака беспилотника на Суджу Атака беспилотника на Суджу
Атака беспилотника на Суджу Атака беспилотника на Суджу
Атака беспилотника на Суджу Атака беспилотника на Суджу
Атака беспилотника на Суджу Атака беспилотника на Суджу
Атака беспилотника на Суджу Атака беспилотника на Суджу
Атака беспилотника на Суджу
Фото: страница Романа Старовойта в соцсети
СМИ: ВСУ пообещали Белгородской области масштабные атаки беспилотников
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#Белгородская область#Курская область#Беспилотник#Черноземье#Инна Рогова#Роман Старовойт#Суджа#Атака#СВО#Маслодельный завод
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