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Published Сегодня, 08:28

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Семь раз за день ВСУ атаковали Белгородскую область

Стало известно, с чем связан вчерашний грохот под Белгородом

13 ноября 2023, 08:28
Фото: 1MI

Семь раз за день ВСУ атаковали Белгородскую область

12 ноября под ударом были Белгородский район и Шебекинский горокруг. Населённые пункты попали под артиллерийский и миномётный обстрелы. Помимо этого, под Белгородом сбили беспилотник. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В минувшее воскресенье ВСУ ударили по Белгородской области семь раз. Под огнём были Белгородский район и Шебекинский горокруг.

По Щетиновке выпустили артиллерийский снаряд. Над Ближним в Белгородском районе сбили беспилотник самолётного типа.

В Шебекинском горокруге пять прилётов после миномётного обстрела насчитали в Середе. В самом селе, напомним, действует режим ЧС.

По информации губернатора, ни в одном из перечисленных случаев пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что днём ранее ВСУ обстреляли Валуйки. Есть разрушения в трёх частных домах. Помимо этого, воронку обнаружили между ж/д путями. Повреждения получили пять вагонов.

Кроме того, при атаке дроном-камикадзе на борисовскую Лозовую Рудку 11 ноября пострадал экскаватор.

Семь районов Белгородской области пострадали от ВСУ: атаковали дронами-камикадзе
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