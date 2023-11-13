Стало известно, с чем связан вчерашний грохот под Белгородом

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В минувшее воскресенье ВСУ ударили по Белгородской области семь раз. Под огнём были Белгородский район и Шебекинский горокруг.
По Щетиновке выпустили артиллерийский снаряд. Над Ближним в Белгородском районе сбили беспилотник самолётного типа.
В Шебекинском горокруге пять прилётов после миномётного обстрела насчитали в Середе. В самом селе, напомним, действует режим ЧС.
По информации губернатора, ни в одном из перечисленных случаев пострадавших и разрушений нет.
Напомним, что днём ранее ВСУ обстреляли Валуйки. Есть разрушения в трёх частных домах. Помимо этого, воронку обнаружили между ж/д путями. Повреждения получили пять вагонов.
Кроме того, при атаке дроном-камикадзе на борисовскую Лозовую Рудку 11 ноября пострадал экскаватор.