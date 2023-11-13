Стало известно, с чем связан вчерашний грохот под Белгородом

Семь раз за день ВСУ атаковали Белгородскую область

12 ноября под ударом были Белгородский район и Шебекинский горокруг. Населённые пункты попали под артиллерийский и миномётный обстрелы. Помимо этого, под Белгородом сбили беспилотник. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.