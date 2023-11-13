Жила без окон: белгородка пожаловалась на отсутствие ремонта в доме после обстрела

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
В ходе эфира к главе региона обратилась жительница посёлка Шебекинский Шебекинского округа. По словам женщины, в её доме при обстреле были выбиты окна и повреждена крыша: «Я жила с ребёнком без окон. Никто ничего не делал. В итоге я поставила окна за свои деньги. Можно мне вернуть деньги, потому что всем ставят бесплатно? Позвонила в администрацию, мне ответили: „Зачем вы их ставили?“. Крышу до сих пор никто не делает».
Губернатор сообщил, что с женщиной свяжется глава: «Мне до девяти часов вечера доложат. Постараемся вопросы с крышей и оконными конструкциями решить».