Жила без окон: белгородка пожаловалась на отсутствие ремонта в доме после обстрела

В ходе эфира к главе региона обратилась жительница посёлка Шебекинский Шебекинского округа. По словам женщины, в её доме при обстреле были выбиты окна и повреждена крыша: «Я жила с ребёнком без окон. Никто ничего не делал. В итоге я поставила окна за свои деньги. Можно мне вернуть деньги, потому что всем ставят бесплатно? Позвонила в администрацию, мне ответили: „Зачем вы их ставили?“. Крышу до сих пор никто не делает».