Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:33

Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

Белгородка пожаловалась губернатору на отсутствие ремонта в доме после обстрела

Жила без окон: белгородка пожаловалась на отсутствие ремонта в доме после обстрела

13 ноября 2023, 17:33
Фото: 1MI

Белгородка пожаловалась губернатору на отсутствие ремонта в доме после обстрела

По словам женщины, при обстреле в доме были повреждены окна и крыша, стёкла она восстановила за свой счёт.

В ходе эфира к главе региона обратилась жительница посёлка Шебекинский Шебекинского округа. По словам женщины, в её доме при обстреле были выбиты окна и повреждена крыша: «Я жила с ребёнком без окон. Никто ничего не делал. В итоге я поставила окна за свои деньги. Можно мне вернуть деньги, потому что всем ставят бесплатно? Позвонила в администрацию, мне ответили: „Зачем вы их ставили?“. Крышу до сих пор никто не делает».

Губернатор сообщил, что с женщиной свяжется глава: «Мне до девяти часов вечера доложат. Постараемся вопросы с крышей и оконными конструкциями решить».

Читайте также:
Центр и Харгора: где в Белгороде не хватает устройств для оповещения населенияТихий звук или полная тишина: жалобы белгородцев при проверке системы оповещенияГде восстановят к декабрю, что перенесут на 2024-й: о разрушенном обстрелами жилье
#Белгородская область#Ремонт#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Восстановление#Шебекинский горокруг#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Лучшее предложение: в мэрии Белгорода объяснили покупку качелей с большой наценкой
Сегодня, 14:08
ИП заявил о фальсификации документов фирмой «ДиКК» из Старого Оскола
Сегодня, 14:03
Всё-таки снесут: что известно о судьбе детсада в строящемся Белом квартале
Сегодня, 13:27
Белгородские полицейские привлекли внимание прокуратуры своими доходами
Сегодня, 11:45
В Новый год со старой ёлкой: как Белгород украсят к Новому году
Сегодня, 09:09
Сначала проверка: эксперты узнают, почему детская площадка ушла под землю в Белгороде
Сегодня, 13:54