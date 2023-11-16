ВСУ под Белгородом сбросили с беспилотника осколочный боеприпас

В Волоконовском районе на окраине хутора Старый насчитали 15 гранатомётных выстрелов. В Шебекинском горокруге по Новой Таволжанке выпустили пять миномётных снарядов, ещё три — по Середе, один — по Мурому. В Терезовке с беспилотника сбросили взрывное устройство.