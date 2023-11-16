Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Обстрел

ВСУ под Белгородом сбросили с беспилотника осколочный боеприпас

16 ноября 2023, 07:24
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ 36 раз атаковали Белгородскую область за сутки

Со стороны Украины обстреляли четыре района региона. Обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ 15 ноября нанесли 36 ударов по территории Белгородской области. Атакам подверглись четыре района региона. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Белгородском районе противник с БПЛА сбросил осколочный боеприпас в селе Солнцевка. В Валуйском горокруге по селу Карабаново выпустили десять миномётных снарядов.

В Волоконовском районе на окраине хутора Старый насчитали 15 гранатомётных выстрелов. В Шебекинском горокруге по Новой Таволжанке выпустили пять миномётных снарядов, ещё три — по Середе, один — по Мурому. В Терезовке с беспилотника сбросили взрывное устройство.

14 ноября под обстрелы противника попали семь районов Белгородской области. Зафиксировано около 100 прилётов. В Горьковском в Грайворонском округе атаке трёх дронов-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. В Лозовой Рудке из-за миномётного обстрела временно было нарушено электроснабжение.

Три дрона-камикадзе атаковали объект связи в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская область подверглась атакам дронов-камикадзеСемь районов Белгородской области пострадали от ВСУ: атаковали дронами-камикадзеНеспокойный выходной: Белгородскую область вновь обстреляли, есть разрушения
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Волоконовский район#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Обстрел ВСУ#Атаки#Осколочный боеприпас
Подпишитесь
Чёрный ход и обмен на дом в Москве: топ-10 дорогих коттеджей в Белгороде на продажу
Сегодня, 07:00
Что случилось с Везёлкой в Белгороде после дождя? Отвечают экологи
Сегодня, 08:19
В Белгороде задержали пятерых находящихся в федеральном розыске людей. Помогли камеры
Сегодня, 06:39
Оснований нет: чиновники не проверяли историю с привязанным пациентом в Белгороде
Сегодня, 08:30
Ищите мелочь: утро в Белгороде началось со сбоев
Сегодня, 06:26