ВСУ под Белгородом сбросили с беспилотника осколочный боеприпас

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
ВСУ 15 ноября нанесли 36 ударов по территории Белгородской области. Атакам подверглись четыре района региона. Обошлось без пострадавших и разрушений.
В Белгородском районе противник с БПЛА сбросил осколочный боеприпас в селе Солнцевка. В Валуйском горокруге по селу Карабаново выпустили десять миномётных снарядов.
В Волоконовском районе на окраине хутора Старый насчитали 15 гранатомётных выстрелов. В Шебекинском горокруге по Новой Таволжанке выпустили пять миномётных снарядов, ещё три — по Середе, один — по Мурому. В Терезовке с беспилотника сбросили взрывное устройство.
14 ноября под обстрелы противника попали семь районов Белгородской области. Зафиксировано около 100 прилётов. В Горьковском в Грайворонском округе атаке трёх дронов-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. В Лозовой Рудке из-за миномётного обстрела временно было нарушено электроснабжение.