Три дрона-камикадзе атаковали объект связи в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 08:37
14 ноября ВСУ обстреляли семь районов Белгородской области. Никто не пострадал, но есть разрушения.
В Борисовском районе противник атаковал из миномёта окраину хутора Лозовая Рудка — два прилёта. В результате обстрела нарушило электроснабжение. Ведутся работы по его восстановлению.
В Грайворонском горокруге в Горьковском атаке трёх дронов-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Под обстрелы из миномёта попали Сподарюшино, Безымено и Дроновка — девять прилётов. На окраине села Сподарюшино с БПЛА сбросили два взрывных устройства.
В Белгородском районе по Щетиновке и Солнцевке выпустили десять артиллерийских снарядов. Без последствий.
В Валуйском горокруге по селу Долгое выпустили три миномётных снаряда. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый ВСУ нанесли 35 гранатомётных выстрелов.
В Краснояружском районе под артобстрел попала окраина Графовки — 12 прилётов. Там же сбили беспилотник противника. По окраинам сёл Староселье и Репяховка выпустили 15 артиллерийских снарядов.
В Шебекинском округе обстреляли Муром — пять прилётов из миномёта. По Новой Таволжанке и Середе выпустили по четыре миномётных снаряда, по хутору Балки — один миномётный снаряд.