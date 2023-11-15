Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Обстрел

Три дрона-камикадзе атаковали объект связи в Белгородской области

15 ноября 2023, 07:54
Фото: 1MI
Обстрел

Гладков: ВСУ нанесли по Белгородской области около 100 ударов

Обстрелам противника подверглись семь районов региона. Никто не пострадал. В двух муниципалитетах зафиксировали разрушения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

14 ноября ВСУ обстреляли семь районов Белгородской области. Никто не пострадал, но есть разрушения.

В Борисовском районе противник атаковал из миномёта окраину хутора Лозовая Рудка — два прилёта. В результате обстрела нарушило электроснабжение. Ведутся работы по его восстановлению.

В Грайворонском горокруге в Горьковском атаке трёх дронов-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Под обстрелы из миномёта попали Сподарюшино, Безымено и Дроновка — девять прилётов. На окраине села Сподарюшино с БПЛА сбросили два взрывных устройства.

В Белгородском районе по Щетиновке и Солнцевке выпустили десять артиллерийских снарядов. Без последствий.

В Валуйском горокруге по селу Долгое выпустили три миномётных снаряда. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый ВСУ нанесли 35 гранатомётных выстрелов.

В Краснояружском районе под артобстрел попала окраина Графовки — 12 прилётов. Там же сбили беспилотник противника. По окраинам сёл Староселье и Репяховка выпустили 15 артиллерийских снарядов.

В Шебекинском округе обстреляли Муром — пять прилётов из миномёта. По Новой Таволжанке и Середе выпустили по четыре миномётных снаряда, по хутору Балки — один миномётный снаряд.

Белгородская область подверглась атакам дронов-камикадзе
Узнать подробнее
Читайте также:
Жила без окон: белгородка пожаловалась на отсутствие ремонта в доме после обстрелаПострадавшие после обстрелов белгородские дома восстановят к 1 декабряСемь районов Белгородской области пострадали от ВСУ: атаковали дронами-камикадзе
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Волоконовский район#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Неужели и здесь китайские? Сколько стоят мандарины в Белгородской области
Сегодня, 03:13
Награждены орденами Мужества: в Белгороде хотят увековечить память участников СВО
Сегодня, 08:48
Белгородские энергетики стали инструкторами по оказанию первой медицинской помощи
Сегодня, 08:45
В Белгородской области квартплата может вырасти сильнее, чем в других регионах
Сегодня, 08:19
«Чудом не упал под колёса»: белгородку зажало в автобусе, ребёнок едва не пострадал
Сегодня, 07:31