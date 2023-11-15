Три дрона-камикадзе атаковали объект связи в Белгородской области

В Грайворонском горокруге в Горьковском атаке трёх дронов-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Под обстрелы из миномёта попали Сподарюшино, Безымено и Дроновка — девять прилётов. На окраине села Сподарюшино с БПЛА сбросили два взрывных устройства.