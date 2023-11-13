Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Пострадавшие после обстрелов белгородские дома восстановят к 1 декабря

Пострадавшие после обстрелов белгородские дома восстановят к 1 декабря

13 ноября 2023, 06:31
Фото: 1MI
Речь идёт об объектах, которые не нуждаются в ремонте конструктива здания. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ходе оперсовещания.

По словам губернатора, те обязательства, которые взяли на себя главы администраций муниципалитетов по восстановлению объектов после обстрелов, они обязаны выполнить. В первую очередь восстанавливать будут жилые помещения, чтобы люди смогли вернуться в свои дома.

При этом глава региона добавил, что всё зависит от объёма разрушений.

За исключением домов, где повреждён конструктив, до 1 декабря объекты должны быть восстановлены. Где повреждён конструктив и новая стройка, в разрезе каждого дома будет индивидуальное решение по срокам сдачи.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее стало известно, что Гладков недоволен ходом восстановления жилья в Шебекино и Новой Таволжанке. Люди боятся, что останутся одни со своей бедой.

В Белгородской области неспокойно: под обстрел попали несколько населённых пунктов
Узнать подробнее
Читайте также:
Есть разрушения: ВСУ обстреляли Валуйки в Белгородской областиДве машины пострадали от дронов-камикадзе в Белгородской областиОбстрел Белгородской области: что известно о последствиях новой атаки
#Белгородская область#Губернатор#Жилье#Белгород#Кристина Семенчук#Восстановление#Разрушения#Обстрелы
Подпишитесь
Воскресенье порадовало белгородцев двойной радугой: читатели шлют в редакцию фото
Вчера, 13:05
Белгородский район не смог отсудить миллион рублей у застройщика ЖК «БелПарк»
Сегодня, 06:33
Без сэндвичей и Макдональдса: Дмитрий Позов рассказал о детстве в Старом Осколе
Вчера, 10:58
Семь районов Белгородской области пострадали от ВСУ: атаковали дронами-камикадзе
Вчера, 08:16
Вандалы снова изуродовали новую остановку в Белгороде
Вчера, 12:26