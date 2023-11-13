Пострадавшие после обстрелов белгородские дома восстановят к 1 декабря

По словам губернатора, те обязательства, которые взяли на себя главы администраций муниципалитетов по восстановлению объектов после обстрелов, они обязаны выполнить. В первую очередь восстанавливать будут жилые помещения, чтобы люди смогли вернуться в свои дома.