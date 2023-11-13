Пострадавшие после обстрелов белгородские дома восстановят к 1 декабря

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
По словам губернатора, те обязательства, которые взяли на себя главы администраций муниципалитетов по восстановлению объектов после обстрелов, они обязаны выполнить. В первую очередь восстанавливать будут жилые помещения, чтобы люди смогли вернуться в свои дома.
При этом глава региона добавил, что всё зависит от объёма разрушений.
За исключением домов, где повреждён конструктив, до 1 декабря объекты должны быть восстановлены. Где повреждён конструктив и новая стройка, в разрезе каждого дома будет индивидуальное решение по срокам сдачи.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее стало известно, что Гладков недоволен ходом восстановления жилья в Шебекино и Новой Таволжанке. Люди боятся, что останутся одни со своей бедой.