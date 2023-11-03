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Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

Гладков недоволен ходом восстановления жилья в Шебекино и Новой Таволжанке

«Растёт возмущение среди жителей»: Гладков — о ходе восстановления жилья в Шебекино

3 ноября 2023, 15:13
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова

Гладков недоволен ходом восстановления жилья в Шебекино и Новой Таволжанке

3 ноября губернатор провёл выездную планёрку по восстановлению повреждённого обстрелами жилья. В Шебекино и Новой Таволжанке по этому направлению наблюдаются проблемы.

По словам Вячеслава Гладкова, жители Шебекино и Новой Таволжанки боятся, что останутся одни со своей бедой.

Что увидел? Снижение активности администрации Шебекинского городского округа и профильных министерств. Устали, наверное. Поэтому и растёт возмущение среди жителей.
Вячеслав Гладков

По дому №2 на улице Железнодорожная региональный минстрой и администрация округа заняли непонятную позицию — не разговаривают с людьми, не доводят до жильцов информацию о том, каким образом и в рамках каких технологических решений идёт восстановление.

Люди чувствуют это невнимание и начинают переживать. И, безусловно, вопросы есть. Например, многих жильцов волнует состояние подвала, который обязательно должен быть восстановлен.
Вячеслав Гладков

По дому №111, а на улице Ленина ситуация следующая: администрация округа утверждает, что дом сложный, поэтому его не восстанавливают: «Я не понимаю такой позиции. Что значит сложный? А где простые? Что значит не восстанавливаем? Никто не хочет восстанавливать, наверное, ждут, когда прорастёт или самовосстановится».

Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова

В доме №9 на улице Московская сейчас завершается монтаж плит перекрытия над вторым этажом. Строители уже начинают устройство парапета.

В Новой Таволжанке от жителей Колхозная и Заречная поступают вопросы о качестве связи, количестве автобусов и восстановлении летних кухонь.

Как для любого мужчины важен гараж, так для женщин важно быстрее восстановить летнюю кухню. Но, как мы говорили ранее, сначала мы восстанавливаем тепловой контур дома, а уже потом переходим к внутренней отделке, восстановлению летних кухонь и гаражей.
Вячеслав Гладков

В доме №31 на улице Песчаная, по словам местной жительницы, не закрываются двери, окна со двора выбиты. По докладу строителей — фундамент цел, кровля полностью восстановлена. Остальные работы должны завершить в кратчайшие сроки, добавил глава региона.

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