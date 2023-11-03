«Растёт возмущение среди жителей»: Гладков — о ходе восстановления жилья в Шебекино

По дому №111, а на улице Ленина ситуация следующая: администрация округа утверждает, что дом сложный, поэтому его не восстанавливают: «Я не понимаю такой позиции. Что значит сложный? А где простые? Что значит не восстанавливаем? Никто не хочет восстанавливать, наверное, ждут, когда прорастёт или самовосстановится».