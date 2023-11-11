Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:45

Published Сегодня, 17:45

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

Обстрел

Неспокойный выходной: Белгородскую область вновь обстреляли, есть разрушения

11 ноября 2023, 17:45
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ обстреляли Валуйки в Белгородской области

Жители Валуйского горокруга в Сети сообщили, что вечером 11 ноября было громко. Спустя время МЧС разослало предупреждения о ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки есть разрушения.
Сюжет
Обстрел

Вечером 11 ноября в Валуйском горокруге было громко. МЧС разослало предупреждения о ракетной опасности. В соцсетях тем временем появились первые сообщения о прилётах.

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что под обстрел попал город Валуйки. Есть разрушения: в частном доме выбиты окна, посечены кровля и забор.

Помимо этого, в результате атаки повреждения получила линия электропередачи. На месте уже работают аварийные и оперативные службы, заверил глава региона.

Сообщается, что среди мирных жителей пострадавших нет. МЧС в свою очередь объявило отбой ракетной опасности.

Валуйки попадают под обстрел второй раз за неделю. 8 ноября в результате атаки сильные повреждения получили два частных дома, осколками посекло ещё три дома и две машины.

«Сквозь боль и страх»: 11-летний белгородец рассказал, как спасал отца из-под завалов
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ ударили по сельхозпредприятию в Белгородской областиВ Белгородской области неспокойно: под обстрел попали несколько населённых пунктовЕсть разрушения: ВСУ обстреляли Валуйки в Белгородской области
#Белгородская область#Происшествия#Дом#Валуйки#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения
Подпишитесь
Украинская ДРГ безуспешно пыталась прорваться на территорию Белгородской области?
Сегодня, 09:23
Восемь часов в СК: как прошёл допрос замначальника управления образования Белгорода
Сегодня, 07:08
Кувалда против бетона: 71-летняя белгородка попала под уголовную ответственность
Сегодня, 13:55
На пьяного белгородца возбудили уголовное дело за угон автомобиля у сожительницы
Сегодня, 10:59
«Не поддавайтесь»: замгубернатора Белгородской области пояснил видео фейк-электриков
Сегодня, 12:36
201 гранатомётный выстрел по хутору: сколько раз ВСУ ударили по Белгородской области
Сегодня, 07:27