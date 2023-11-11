Неспокойный выходной: Белгородскую область вновь обстреляли, есть разрушения

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Вечером 11 ноября в Валуйском горокруге было громко. МЧС разослало предупреждения о ракетной опасности. В соцсетях тем временем появились первые сообщения о прилётах.
Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что под обстрел попал город Валуйки. Есть разрушения: в частном доме выбиты окна, посечены кровля и забор.
Помимо этого, в результате атаки повреждения получила линия электропередачи. На месте уже работают аварийные и оперативные службы, заверил глава региона.
Сообщается, что среди мирных жителей пострадавших нет. МЧС в свою очередь объявило отбой ракетной опасности.
Валуйки попадают под обстрел второй раз за неделю. 8 ноября в результате атаки сильные повреждения получили два частных дома, осколками посекло ещё три дома и две машины.