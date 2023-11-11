Около Москвы сбили беспилотник

Posted Вчера, 21:59
Published Вчера, 21:59
Modified Вчера, 22:32
Updated Вчера, 22:32
Жители Коломны сообщили о звуках взрывов — над городом сработало ПВО. Уточняется, что взрыв произошел недалеко от конструкторского бюро машиностроения.
По информации Mash, беспилотник упал на крышу предприятия. У двух корпусов пострадали кровля, обшивка и выбиты стёкла. Однако обошлось без последующего возгорания.
Сейчас движение рядом с заводом в городе перекрыто. На месте работают экстренные службы и полиция.
О пострадавших на данный момент ничего не сообщается.