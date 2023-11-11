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Posted Вчера, 21:59

Published Вчера, 21:59

Modified Вчера, 22:32

Updated Вчера, 22:32

Около Москвы сбили беспилотник

Около Москвы сбили беспилотник

10 ноября 2023, 21:59
Фото: Baza
Над Коломной в Подмосковье сбили беспилотник, по предварительным данным, он пытался атаковать конструкторское бюро машиностроения, пишет Baza.
Сюжет
Пво
Видео: Baza

Жители Коломны сообщили о звуках взрывов — над городом сработало ПВО. Уточняется, что взрыв произошел недалеко от конструкторского бюро машиностроения.

По информации Mash, беспилотник упал на крышу предприятия. У двух корпусов пострадали кровля, обшивка и выбиты стёкла. Однако обошлось без последующего возгорания.

Сейчас движение рядом с заводом в городе перекрыто. На месте работают экстренные службы и полиция.

О пострадавших на данный момент ничего не сообщается.

Над Белгородской областью сбили беспилотник
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