Двое раненых, вырубка в роще и первый снег: о чём говорили белгородцы 18 ноября

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В Белгородской области 18 ноября было неспокойно. Атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Произошло это в Горьковском в Грайворонском горокруге.
Произошёл взрыв. В результате пострадали двое мужчин. С ранениями ног их доставили в горбольницу № 2 в Белгороде.
После относительного затишья 16 ноября, когда ВСУ атаковали только один населённый пункт, накануне в регионе вновь было громко. По Белгородской области ударили 50 раз. Разрушения есть в многострадальной Новой Таволжанке.
Жители улицы Горького в Белгороде переживают из-за вырубки деревьев. По словам горожан, деревья относятся к Архиерейской роще. На участке, рядом с которым проводится вырубка, должен появиться многоквартирный дом.
Белгородцы утверждают, что не раз обращались к чиновникам и просили разобраться с происходящим. Горожане уверены, что «деревья принадлежат людям», и требуют от мэрии объяснений.
В администрации Белгорода ответили, что всё законно. Участок, на котором растут деревья, находится в частной собственности. Поэтому «разрешение на вырубку не требуется», ответили чиновники.
В Белгородскую область пришёл первый снег. Первыми его увидели жители Прохоровки и Строителя. Что-то похожее на снег заметили также в Короче. Срывался он и в Белгороде.
Это была, скорее, репетиция перед полноценным приходом зимы. Синоптики обещают, что минусовая температура установится в Белгороде уже в начале следующей недели. Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, снег будет идти ночью и днём в понедельник, 20 ноября.