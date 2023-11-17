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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Загоревшаяся после атаки хозпостройка

Прямое попадание: после атаки дрона в белгородском селе произошёл пожар

17 ноября 2023, 10:24
Фото: личная страница Вячеслава Гладкова
Загоревшаяся после атаки хозпостройка

ВСУ ударили с дрона по Новой Таволжанке в Белгородской области

Атака произошла днём 17 ноября. Украинский дрон сбросил взрывное устройство на хозпостройку, разрушения также есть в жилом доме. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Сегодня, 17 ноября, село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось атаке со стороны ВСУ. На территорию населённого пункта попал украинский дрон, который сбросил взрывное устройство на хозпостройку при частном жилом доме. В результате прямого попадания постройка загорелась.

По известным данным, соседний дом тоже пострадал: в нём выбиты окна, посечены фасад и забор.

Среди мирных жителей раненых нет.

В настоящий момент оперативные службы работают на месте происшествия.

Загоревшаяся после атаки хозпостройкаЗагоревшаяся после атаки хозпостройка
Загоревшаяся после атаки хозпостройка
Фото: личная страница Вячеслава Гладкова
Обстрелов стало меньше? ВСУ за сутки ударили только по одному белгородскому селу
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#Белгородская область#Новая таволжанка#Взрывное устройство#Белгород#Вячеслав Гладков#Дрон#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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