Прямое попадание: после атаки дрона в белгородском селе произошёл пожар

Сегодня, 17 ноября, село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось атаке со стороны ВСУ. На территорию населённого пункта попал украинский дрон, который сбросил взрывное устройство на хозпостройку при частном жилом доме. В результате прямого попадания постройка загорелась.