Прямое попадание: после атаки дрона в белгородском селе произошёл пожар

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Сегодня, 17 ноября, село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось атаке со стороны ВСУ. На территорию населённого пункта попал украинский дрон, который сбросил взрывное устройство на хозпостройку при частном жилом доме. В результате прямого попадания постройка загорелась.
По известным данным, соседний дом тоже пострадал: в нём выбиты окна, посечены фасад и забор.
Среди мирных жителей раненых нет.
В настоящий момент оперативные службы работают на месте происшествия.