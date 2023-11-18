Выпал в Прохоровке, срывался в Белгороде: в регион нерешительно приходит первый снег

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В Белгородскую область пришёл первый снег. Белая крупа накрыла газоны в Прохоровке и автомобили в Строителе. Однако, как пишут очевидцы, снег быстро растаял.
Осадки срывались и в Короче, пишет «Короча наизнанку». Что-то похожее на снег местами было и в Белгороде. Пока же в столице региона прохладно и ветрено, но без осадков.
Первый снег синоптики обещали в Белгороде 18 ноября. Однако в актуальном прогнозе Гидрометцентра его уже нет. Если верить синоптикам, в ближайшее время снег в Белгороде ожидается в ночь на понедельник, 20 ноября. Осадки продолжатся и днём. При этом температура будет минусовой.
Впрочем, в районах и горокругах Белгородской области снег возможен и завтра, 19 ноября. Об этом сообщает МЧС. Температура воздуха ночью в регионе составит -6…-1 °C, а днём — от -4 °C до +1 °C.