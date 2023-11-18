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Published Сегодня, 10:09

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Updated Сегодня, 10:11

Снег в Прохоровке

Выпал в Прохоровке, срывался в Белгороде: в регион нерешительно приходит первый снег

18 ноября 2023, 10:09
Фото: "Блэтгород"
Снег в Прохоровке

В Белгородской области выпал первый снег

Снег заметили не только в Прохоровке, но и в Строителе. Срывался он также в Короче и в Белгороде. Фото появились в соцсетях.
Сюжет
Погода

В Белгородскую область пришёл первый снег. Белая крупа накрыла газоны в Прохоровке и автомобили в Строителе. Однако, как пишут очевидцы, снег быстро растаял.

Осадки срывались и в Короче, пишет «Короча наизнанку». Что-то похожее на снег местами было и в Белгороде. Пока же в столице региона прохладно и ветрено, но без осадков.

Первый снег синоптики обещали в Белгороде 18 ноября. Однако в актуальном прогнозе Гидрометцентра его уже нет. Если верить синоптикам, в ближайшее время снег в Белгороде ожидается в ночь на понедельник, 20 ноября. Осадки продолжатся и днём. При этом температура будет минусовой.

Впрочем, в районах и горокругах Белгородской области снег возможен и завтра, 19 ноября. Об этом сообщает МЧС. Температура воздуха ночью в регионе составит -6…-1 °C, а днём — от -4 °C до +1 °C.

Снег в Строителе Снег в Строителе
Снег в Прохоровке Снег в Прохоровке
Погода в Белгороде в ближайшие дни Погода в Белгороде в ближайшие дни
Снег в Строителе
Фото: "Строитель Онлайн"
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