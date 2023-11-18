Выпал в Прохоровке, срывался в Белгороде: в регион нерешительно приходит первый снег

Первый снег синоптики обещали в Белгороде 18 ноября. Однако в актуальном прогнозе Гидрометцентра его уже нет. Если верить синоптикам, в ближайшее время снег в Белгороде ожидается в ночь на понедельник, 20 ноября. Осадки продолжатся и днём. При этом температура будет минусовой.