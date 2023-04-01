На участке за «Метро» в Белгороде, где вырубают деревья, может появиться заправка

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
На участке за торговым центром «Метро» на окраине Белгорода начали вырубать многолетние деревья. На это обратили внимание жители микрорайона, которые любили гулять в этой роще и наводили в ней порядок.
«Фонарь» выяснил, что участок можно использовать для объектов дорожного сервиса. Он находится в аренде у ООО «Научно-производственное объединение „Химтэк„“, которое запускает заправки компании „Татнефть“ в Белгородской области.
Вероятно, площадка с вырубленными деревьями тоже станет местом для новой заправки. Отметим, что в сотне метров через дорогу уже находится заправочная станция компании «Лукойл».
Участок отдали в аренду летом 2021 года, когда мэром Белгорода был Юрий Галдун, осенью того же года ушедший в отставку.