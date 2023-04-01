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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

На участке за «Метро» в Белгороде, где вырубают деревья, может появиться заправка

1 апреля 2023, 11:57. Обновлено в 11:59
Фото: Bel.ru
в Белгороде вырубают деревья под новую заправку
На вырубку деревьев Бел.Ру пожаловались жители ближайших домов. Журналисты «Фонаря» выяснили, что участок находится в аренде у компании, связанной с заправками «Татнефти».

На участке за торговым центром «Метро» на окраине Белгорода начали вырубать многолетние деревья. На это обратили внимание жители микрорайона, которые любили гулять в этой роще и наводили в ней порядок.

«Фонарь» выяснил, что участок можно использовать для объектов дорожного сервиса. Он находится в аренде у ООО «Научно-производственное объединение „Химтэк„“, которое запускает заправки компании „Татнефть“ в Белгородской области.

Вероятно, площадка с вырубленными деревьями тоже станет местом для новой заправки. Отметим, что в сотне метров через дорогу уже находится заправочная станция компании «Лукойл».

Участок отдали в аренду летом 2021 года, когда мэром Белгорода был Юрий Галдун, осенью того же года ушедший в отставку.

место вырубки деревьевместо вырубки деревьев
место вырубки деревьев
Фото: скриншот с Яндекс.Карты
Участок в аренде: в Белгороде за «Метро» вырубают не высохшие деревья
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#Евгений Грицков#Вырубка деревьев#Заправка#Выделение участка#Метро#Татнефть#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Юрий Галдун
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