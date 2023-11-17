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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Лёд

Мороз, гололедица, снег: в Белгород в выходные придёт зима

17 ноября 2023, 13:32
Фото: 1MI
Лёд

МЧС пообещало белгородцам морозные выходные

Температура опустится ниже нуля — в отдельных районах она составит -5 ˚С. Прогноз погоды на субботу и воскресенье опубликовало региональное МЧС.
Сюжет
Погода

По данным синоптиков, завтра, 18 ноября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. На дороге возможен гололёд, ночью — туман. Ветер северо-восточного направления 7-12 м/с.

В регионе температура воздуха ночью составит -5…0 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до -2…+3 ˚С.

В ночь на 18 ноября в Белгороде тоже будет минусовая температура. Столбик термометра задержится на -2…0 ˚С. Днём же температура будет колебаться от -1 ˚С до +1 ˚С. Ночью возможен снег.

В воскресенье, 19 ноября, в Белгороде сохранятся холода: температура воздуха составит -3…+1 ˚С. Будет облачно, но без осадков, следует из прогноза Гидрометцентра.

Зима в Белгород придёт совсем скоро? Гидрометцентр предупреждает о снеге и холодах
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#Белгородская область#Погода#Снег#Гололедица#Заморозки#Белгород#Александра Склярова
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