Мороз, гололедица, снег: в Белгород в выходные придёт зима

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
По данным синоптиков, завтра, 18 ноября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. На дороге возможен гололёд, ночью — туман. Ветер северо-восточного направления 7-12 м/с.
В регионе температура воздуха ночью составит -5…0 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до -2…+3 ˚С.
В ночь на 18 ноября в Белгороде тоже будет минусовая температура. Столбик термометра задержится на -2…0 ˚С. Днём же температура будет колебаться от -1 ˚С до +1 ˚С. Ночью возможен снег.
В воскресенье, 19 ноября, в Белгороде сохранятся холода: температура воздуха составит -3…+1 ˚С. Будет облачно, но без осадков, следует из прогноза Гидрометцентра.