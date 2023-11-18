По Белгородской области ударили противотанковой управляемой ракетой

Пять прилётов насчитали в Белгородском районе: противник ударил из артиллерии по Солнцевке и Щетиновке. Ещё четыре — в Краснояружском районе. Там под ударом была окраина Прилесья. Два прилёта насчитали в Борисовском районе — на окраине Богун-Городка.