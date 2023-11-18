По Белгородской области ударили противотанковой управляемой ракетой

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
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Updated Сегодня, 07:18
17 ноября ВСУ атаковали Белгородскую область 50 раз. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
Последствия были в Шебекинском горокруге. Над Новой Таволжанкой ВСУ с дрона сбросили два самодельных взрывных устройства. В результате загорелась хозпостройка в одном дворе и пострадал частный дом в другом — в нём выбило окна, посекло фасад и забор.
Помимо атаки с беспилотника, по Новой Таволжанке накануне ударили противотанковой управляемой ракетой и тремя миномётными снарядами. По шебекинской Терезовке били двумя миномётными снарядами, в Середе насчитали три гранатомётных выстрела.
19 прилётов накануне было в Волоконовском районе. ВСУ обстреляли из миномёта и гранатомёта окраину хутора Старый.
Над Ивановской Лисицей в Грайворонском горокруге 17 ноября сбили беспилотник. На окраине Дроновки с беспилотного воздушного судна (БВС) сбросили самодельное взрывное устройство. По Сподарюшино ВСУ выпустили семь миномётных снарядов.
Пять прилётов насчитали в Белгородском районе: противник ударил из артиллерии по Солнцевке и Щетиновке. Ещё четыре — в Краснояружском районе. Там под ударом была окраина Прилесья. Два прилёта насчитали в Борисовском районе — на окраине Богун-Городка.
Добавим, что 16 ноября ВСУ ударили только по Щетиновке в Белгородском районе. Всего же с начала года Белгородскую, Брянскую и Курскую области атаковали более 8 тыс. раз.