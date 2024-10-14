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Первый снег

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2024
Первый снег выпал в Черноземье. А когда его ждать белгородцам?
14 октября, 08:17
2023
Первый снег в Белгороде, обстрелы приграничья и фуршеты для мэрии: итоги воскресенья
19 ноября 2023, 16:00
Итоги дня. Двое раненых, вырубка в роще и первый снег: о чём говорили белгородцы 18 ноября
18 ноября 2023, 16:00
Выпал в Прохоровке, срывался в Белгороде: в регион нерешительно приходит первый снег
Снег заметили не только в Прохоровке, но и в Строителе. Срывался он также в Короче и в Белгороде. Фото появились в соцсетях.
18 ноября 2023, 10:09
2022
Попытка номер два: в Белгородской области ожидают мокрый снег
17 ноября синоптики обещают сильные осадки и туман. Ночью будет небольшой мороз, сообщили в региональном ГУ МЧС.
16 ноября 2022, 12:08
В Белгороде выпал первый снег. И тут же растаял
31 октября в областном центре пошёл снег впервые в течение этой осени.
31 октября 2022, 08:16

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