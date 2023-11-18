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Пила

«Деревья принадлежат людям»: белгородцы требуют объяснить вырубку в Архиерейской роще

18 ноября 2023, 14:27
Фото: 1MI
Пила

Белгородцы бьют тревогу из-за вырубки деревьев в Архиерейской роще

На улице Горького строят многоквартирный дом. Местные жители требуют объяснить, почему рабочие вырубают деревья, относящиеся к Архиерейской роще. По мнению белгородцев, власти «нарушают все нормы». На претензии ответила мэрия Белгорода.

Жители улицы Горького в Белгороде бьют тревогу из-за вырубки деревьев. Их уничтожают, потому что рядом проходит строительство, утверждают горожане.

Сейчас ведётся строительство дома на Горького, 54. Вырубаются деревья в Архиерейской роще для строительства парковки. Это очень близко от жилого дома. Нарушаются все нормы. Просьба обратить внимание и провести проверку по данному факту.
пишет белгородка

В мэрии Белгорода ответили, что вырубка проходит на участке, находящемся в частной собственности. На этой земле появится многоквартирный дом.

В соответствии с п. 2 Порядка выдачи разрешения на вырубку, обрезку, пересадку зелёных насаждений на территории городского округа «Город Белгород» (утв. решением совета депутатов города Белгорода от 21.09.2015 г. № 274), управлением выдаётся разрешение на территориях общего пользования городского округа «Город Белгород». В связи с тем, что зелёные насаждения произрастают на земельном участке, находящемся в частной собственности, разрешение на вырубку не требуется.
мэрия Белгорода

К жалобе подключилась другая жительница города. Она переживает, под вырубку попали в том числе старые дубы. Белгородка добавляет, что неравнодушные горожане были на приёме в управлении координации строительства, управлении госстройнадзора, в комитете имущественных и земельных отношений и требовали в том числе объяснить, как территория попала в частное владение. Однако в итоге ни одна служба «не выехала на место строительства и не провела проверку», сетует белгородка.

Ранее сообщалось, что в Архиерейской роще в Белгороде с 2015 по 2017 год вырубили 924 дерева, а ещё 25 насаждений обрезали. Это решение приняли по итогам обследования.

Вырубка деревьев на улице ГорькогоВырубка деревьев на улице Горького
Вырубка деревьев на улице ГорькогоВырубка деревьев на улице Горького
Вырубка деревьев на улице ГорькогоВырубка деревьев на улице Горького
Вырубка деревьев на улице Горького
Фото: Yasha Surkova / страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
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