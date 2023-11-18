«Деревья принадлежат людям»: белгородцы требуют объяснить вырубку в Архиерейской роще

К жалобе подключилась другая жительница города. Она переживает, под вырубку попали в том числе старые дубы. Белгородка добавляет, что неравнодушные горожане были на приёме в управлении координации строительства, управлении госстройнадзора, в комитете имущественных и земельных отношений и требовали в том числе объяснить, как территория попала в частное владение. Однако в итоге ни одна служба «не выехала на место строительства и не провела проверку», сетует белгородка.