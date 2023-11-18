«Деревья принадлежат людям»: белгородцы требуют объяснить вырубку в Архиерейской роще

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Жители улицы Горького в Белгороде бьют тревогу из-за вырубки деревьев. Их уничтожают, потому что рядом проходит строительство, утверждают горожане.
Сейчас ведётся строительство дома на Горького, 54. Вырубаются деревья в Архиерейской роще для строительства парковки. Это очень близко от жилого дома. Нарушаются все нормы. Просьба обратить внимание и провести проверку по данному факту.
пишет белгородка
В мэрии Белгорода ответили, что вырубка проходит на участке, находящемся в частной собственности. На этой земле появится многоквартирный дом.
В соответствии с п. 2 Порядка выдачи разрешения на вырубку, обрезку, пересадку зелёных насаждений на территории городского округа «Город Белгород» (утв. решением совета депутатов города Белгорода от 21.09.2015 г. № 274), управлением выдаётся разрешение на территориях общего пользования городского округа «Город Белгород». В связи с тем, что зелёные насаждения произрастают на земельном участке, находящемся в частной собственности, разрешение на вырубку не требуется.
мэрия Белгорода
К жалобе подключилась другая жительница города. Она переживает, под вырубку попали в том числе старые дубы. Белгородка добавляет, что неравнодушные горожане были на приёме в управлении координации строительства, управлении госстройнадзора, в комитете имущественных и земельных отношений и требовали в том числе объяснить, как территория попала в частное владение. Однако в итоге ни одна служба «не выехала на место строительства и не провела проверку», сетует белгородка.
Ранее сообщалось, что в Архиерейской роще в Белгороде с 2015 по 2017 год вырубили 924 дерева, а ещё 25 насаждений обрезали. Это решение приняли по итогам обследования.