Сотрудники Стойленского ГОКа награждены к профессиональному празднику

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
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Updated Сегодня, 12:49
Передовикам производства вручили 28 ведомственных, областных, муниципальных, корпоративных и профсоюзных наград. Среди награжденных — водители большегрузных самосвалов, легковых автомобилей и спецтехники, машинисты бульдозера и экскаватора, машинисты тепловоза и тягового агрегата, технические сотрудники. Звания «Почетный горняк» удостоен машинист тепловоза ЦЖДТ Сергей Бережной, который трудится на СГОКе более 30 лет.
«Автотранспортный цех, цех железнодорожного транспорта и рудоуправление активно развиваются, обеспечивая бесперебойную работу Стойленского ГОКа. Установка современного оборудования и пополнение парка техники позволяет предприятию существенно увеличивать объем производства и его эффективность. Но главная движущая сила наших подразделений, конечно, люди. Вашим энтузиазмом, самоотверженным трудом создается благополучие нашего предприятия. Спасибо вам за хорошую, профессиональную работу!»
Максим Беленко, генеральный директор Стойленского ГОКа
Творческим подарком для награжденных стали концертные номера в исполнении вокальных коллективов Старого Оскола.