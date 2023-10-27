Сотрудники Стойленского ГОКа награждены к профессиональному празднику

Передовикам производства вручили 28 ведомственных, областных, муниципальных, корпоративных и профсоюзных наград. Среди награжденных — водители большегрузных самосвалов, легковых автомобилей и спецтехники, машинисты бульдозера и экскаватора, машинисты тепловоза и тягового агрегата, технические сотрудники. Звания «Почетный горняк» удостоен машинист тепловоза ЦЖДТ Сергей Бережной, который трудится на СГОКе более 30 лет.