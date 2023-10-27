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Сотрудники Стойленского ГОКа награждены к профессиональному празднику

Сотрудники Стойленского ГОКа награждены к профессиональному празднику

27 октября 2023, 12:47
Фото: пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошло торжественное собрание, посвященное Дню работников автомобильного и городского транспорта. Представителей трех подразделений предприятия — автотранспортного, железнодорожного цехов и рудоуправления — поздравили руководители СГОКа.

Передовикам производства вручили 28 ведомственных, областных, муниципальных, корпоративных и профсоюзных наград. Среди награжденных — водители большегрузных самосвалов, легковых автомобилей и спецтехники, машинисты бульдозера и экскаватора, машинисты тепловоза и тягового агрегата, технические сотрудники. Звания «Почетный горняк» удостоен машинист тепловоза ЦЖДТ Сергей Бережной, который трудится на СГОКе более 30 лет.

«Автотранспортный цех, цех железнодорожного транспорта и рудоуправление активно развиваются, обеспечивая бесперебойную работу Стойленского ГОКа. Установка современного оборудования и пополнение парка техники позволяет предприятию существенно увеличивать объем производства и его эффективность. Но главная движущая сила наших подразделений, конечно, люди. Вашим энтузиазмом, самоотверженным трудом создается благополучие нашего предприятия. Спасибо вам за хорошую, профессиональную работу!»
Максим Беленко, генеральный директор Стойленского ГОКа

Творческим подарком для награжденных стали концертные номера в исполнении вокальных коллективов Старого Оскола.

Награждённые сотрудники СГОКНаграждённые сотрудники СГОК
Награждённые сотрудники СГОКНаграждённые сотрудники СГОК
Награждённые сотрудники СГОК
Фото: пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
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#Стойленский ГОК#Новости Белгорода#Профессиональный праздник#Белгород#Екатерина Никулина
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