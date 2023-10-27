Невосполнимые потери: 21 белгородский медработник умер от коронавируса за три года

По данным управления Роспотребнадзора по Белгородской области, за период с 2020 по 2022 год зафиксировано 27 случаев регистрации острых профзаболеваний у белгородцев. Так, «21 случай со смертельным исходом за 2020–2022 гг. связан с заболеваниями и осложнениями, вызванными коронавирусом SARS-CoV-2». Все трудящиеся работали в медицинских учреждениях Белгородской области. Основной процент смертности наблюдался среди трёх специальностей: медицинская сестра, медицинская сестра ВОП, фельдшер и водитель.