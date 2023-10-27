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Published Сегодня, 12:29

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Умершие от ковида

Невосполнимые потери: 21 белгородский медработник умер от коронавируса за три года

27 октября 2023, 12:29
Фото: 1MI
Умершие от ковида

В Белгородской области за 3 года от коронавируса умер 21 работник медучреждений

В Белгородской области с 2020 по 2022 год от ковида умер 21 работник медучреждений. Об этом сообщается в докладе РПН при учёте случаев диагностирования острых профессиональных заболеваний.

По данным управления Роспотребнадзора по Белгородской области, за период с 2020 по 2022 год зафиксировано 27 случаев регистрации острых профзаболеваний у белгородцев. Так, «21 случай со смертельным исходом за 2020–2022 гг. связан с заболеваниями и осложнениями, вызванными коронавирусом SARS-CoV-2». Все трудящиеся работали в медицинских учреждениях Белгородской области. Основной процент смертности наблюдался среди трёх специальностей: медицинская сестра, медицинская сестра ВОП, фельдшер и водитель.

Из 27 случаев — как раз 21 летальный. Если рассматривать их по гендерному признаку, то получается, что большая часть и заболевших, и смертельных исходов пришлась на женщин. Это всего одна выздоровевшая белгородка и 14 умерших.

По тем же данным, к концу 2022 года обнаружено 180 новых случаев профессиональных заболеваний. В сравнении с предыдущим годом их число значительно выросло. Подробнее об официальной статистике, причинах и последствиях также писала редакция Бел.Ру.

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#Город#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Коронавирус#Новости Белгорода#Эксклюзив#Медицинские учреждения#Белгород#Татьяна Лукащева#Профзаболевания
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