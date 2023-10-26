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Posted Вчера, 15:30

Published Вчера, 15:30

Modified Вчера, 15:30

Updated Вчера, 15:30

Новые взятки экс-мэра Старого Оскола и велодорожки-миллионники: итоги четверга

Новые взятки экс-мэра Старого Оскола и велодорожки-миллионники: итоги четверга

26 октября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Сегодня, 26 октября, белгородцы обсуждали появившиеся новые подробности ареста бывшего главы Старооскольского округа, а также проблему с нехваткой сотрудников в детских садах Белгорода. Помимо этого, в Сосновке построят велодорожки за 100 млн рублей. Подробности дня — в материале Бел.Ру.

В чём виноват экс-мэр Старого Оскола?

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. Они рассказали, в какой сумме взяток его обвиняют.

По известным данным, с ноября 2017 года по декабрь 2021 года Сергиенко, занимая пост главы Старооскольского округа, помог с выдачей разрешительной документации на строительство объектов недвижимости и предоставлении земельных участков в аренду. За такую помощь чиновнику выдали взятки в виде имущества и услуги в размере более 50 млн рублей.

В настоящий момент следствие собрало достаточную доказательную базу, что позволило направить материалы дела на рассмотрение в суд.

Ранее сообщалось, что Александр Сергиенко получил взятку в размере 35 млн рублей, однако сумма оказалась больше на 15 млн рублей.

Следователи рассказали, в какой сумме взяток обвиняют бывшего мэра Старого Оскола
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В регионе не хватает не только врачей

В последнее время многие белгородцы начали жаловаться на нехватку воспитателей и их помощников в детских садах региона. Например, родителей детей смущает заработная плата помощников воспитателей: сумма держится в районе 15 тыс. рублей, когда воспитатели получают по 35 тыс. рублей.

Белгородцы высказали мнение, что именно из-за такой зарплаты и наблюдается дефицит работников в детских садах. Но в чём действительно причина, пока неизвестно. Тем не менее, журналист Бел.Ру выяснил, в скольких детсадах дефицит воспитателей.

Так, по Белгороду насчитывается 71 детский сад, из них в 29 учреждениях наблюдается нехватка кадров. Это почти 41% от всех детсадов. Причём не хватает не только воспитателей и их помощников, но и 12 других специалистов. Например, повара, медицинского работника, педагога-психолога и подсобного рабочего кухни.

На проблему текучести кадров также жаловались родители детей из учреждения №20.

Интересно, что большое количество вакантных мест наблюдается и в отделениях «Почты России»: недавно белгородцы жаловались на то, что их посылки по три месяца лежат в сортировочном центре. А работники филиала в селе Головчино даже сократили свои рабочие дни до двух, потому что работать некому.

Детский недосмотр: в 29 детсадах Белгорода из 71 не хватает сотрудников
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Золотые велодорожки

На территории урочищ Соснова и Пески построят велодорожки с освещением и МАФами за 100 млн рублей. В документах на сайте госзакупок говорится, что подрядчик должен подготовить территорию в лесопарке Сосновка до Белгородского зоопарка, провести демонтажные и земляные работы, а затем проложить дорожное покрытие.

Также в рамках ремонта будут установлены МАФы и наружное освещение. Снабдить электричеством планируется и набережную у реки Северский Донец. Завершить все ремонтные работы должны до 31 мая 2024 года.

Также появился план местоположения новых велодорожек.

Пока власти устанавливают новые велодорожки по региону, белгородцы жалуются на старые: женщина сообщила, что дорожка на 5 Августа в разрушенном состоянии находится с августа. Власти обещали исправить проблему до 23 октября.

В белгородской Сосновке появятся велодорожки за 100 млн рублей
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#Белгородская область#Александр Сергиенко#Белгород#Итоги дня#Итоги дня в Белгородской области#Александра Склярова
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