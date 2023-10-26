Новые взятки экс-мэра Старого Оскола и велодорожки-миллионники: итоги четверга

Posted Вчера, 15:30
Published Вчера, 15:30
Modified Вчера, 15:30
Updated Вчера, 15:30
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. Они рассказали, в какой сумме взяток его обвиняют.
По известным данным, с ноября 2017 года по декабрь 2021 года Сергиенко, занимая пост главы Старооскольского округа, помог с выдачей разрешительной документации на строительство объектов недвижимости и предоставлении земельных участков в аренду. За такую помощь чиновнику выдали взятки в виде имущества и услуги в размере более 50 млн рублей.
В настоящий момент следствие собрало достаточную доказательную базу, что позволило направить материалы дела на рассмотрение в суд.
Ранее сообщалось, что Александр Сергиенко получил взятку в размере 35 млн рублей, однако сумма оказалась больше на 15 млн рублей.
В последнее время многие белгородцы начали жаловаться на нехватку воспитателей и их помощников в детских садах региона. Например, родителей детей смущает заработная плата помощников воспитателей: сумма держится в районе 15 тыс. рублей, когда воспитатели получают по 35 тыс. рублей.
Белгородцы высказали мнение, что именно из-за такой зарплаты и наблюдается дефицит работников в детских садах. Но в чём действительно причина, пока неизвестно. Тем не менее, журналист Бел.Ру выяснил, в скольких детсадах дефицит воспитателей.
Так, по Белгороду насчитывается 71 детский сад, из них в 29 учреждениях наблюдается нехватка кадров. Это почти 41% от всех детсадов. Причём не хватает не только воспитателей и их помощников, но и 12 других специалистов. Например, повара, медицинского работника, педагога-психолога и подсобного рабочего кухни.
На проблему текучести кадров также жаловались родители детей из учреждения №20.
Интересно, что большое количество вакантных мест наблюдается и в отделениях «Почты России»: недавно белгородцы жаловались на то, что их посылки по три месяца лежат в сортировочном центре. А работники филиала в селе Головчино даже сократили свои рабочие дни до двух, потому что работать некому.
На территории урочищ Соснова и Пески построят велодорожки с освещением и МАФами за 100 млн рублей. В документах на сайте госзакупок говорится, что подрядчик должен подготовить территорию в лесопарке Сосновка до Белгородского зоопарка, провести демонтажные и земляные работы, а затем проложить дорожное покрытие.
Также в рамках ремонта будут установлены МАФы и наружное освещение. Снабдить электричеством планируется и набережную у реки Северский Донец. Завершить все ремонтные работы должны до 31 мая 2024 года.
Также появился план местоположения новых велодорожек.
Пока власти устанавливают новые велодорожки по региону, белгородцы жалуются на старые: женщина сообщила, что дорожка на 5 Августа в разрушенном состоянии находится с августа. Власти обещали исправить проблему до 23 октября.