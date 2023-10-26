Новые взятки экс-мэра Старого Оскола и велодорожки-миллионники: итоги четверга

Интересно, что большое количество вакантных мест наблюдается и в отделениях «Почты России»: недавно белгородцы жаловались на то, что их посылки по три месяца лежат в сортировочном центре. А работники филиала в селе Головчино даже сократили свои рабочие дни до двух, потому что работать некому.