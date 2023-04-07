СК: Сергиенко получил 8 млн рублей взяткой за решение вопроса по строительству школы

Один из эпизодов произошёл в 2019 году. Тогда директор одной из компаний связался с Сергиенко и сообщил, что хочет выиграть тендер на строительство школы в Старом Осколе. Ему требовалось получить разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию объекта.