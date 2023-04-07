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СК: Сергиенко получил 8 млн рублей взяткой за решение вопроса по строительству школы

7 апреля 2023, 08:19
Фото: страница Александра Сергиенко в соцсети

Против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко возбудили ещё два уголовных дела

Следователи установили ещё два эпизода преступной деятельности бывшего главы администрации Старооскольского горокруга. Один из них связан с решением вопроса по строительству школы, второй — по ремонту учреждения. В первом случае цена вопроса составила 8 млн, во втором — 850 тыс. рублей.

Белгородские следователи установили ещё два эпизода преступлений, по которым против экс-главы Старооскольского горокруга Александра Сергиенко возбудили два новых уголовных дела.

Один из эпизодов произошёл в 2019 году. Тогда директор одной из компаний связался с Сергиенко и сообщил, что хочет выиграть тендер на строительство школы в Старом Осколе. Ему требовалось получить разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию объекта.

По итогам торгов компания выиграла. После этого, по версии следствия, Сергиенко обязал департамент строительства и архитектуры местной администрации выдать компании разрешение на строительство школы. За решение этого вопроса экс-мэр получил 8 млн рублей.

Второй эпизод произошёл в 2020 году. По версии следствия, Сергиенко предложил директору одной из фирм провести капремонт в одной из школ Старого Оскола. Главе компании при этом пообещали поддержку при принятии выполненных работ. Цена вопроса составила 850 тыс. рублей. Как сообщили в СК, эту сумму Сергиенко получил спустя полгода.

По выявленным двум фактам возбуждены уголовные дела за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Обстоятельства преступлений устанавливаются.

Преступления выявили сотрудники региональных СК, ФСБ и МВД.

О задержании Александра Сергиенко стало известно 20 марта. Сообщалось, что задержали его по подозрению в получении крупных взяток. В СК изначально заявляли о трёх эпизодах преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Речь шла о взятках на 15 млн рублей.

По решению Свердловского районного суда Александра Сергиенко заключили под стражу. В СИЗО он останется до 17 мая.

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