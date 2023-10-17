«Посылки по три месяца лежат». Что происходит с сортировочным центром в Белгороде?

Житель региона поинтересовался, почему сортировочный центр «Почты России» в Белгороде по 4-му Волчанскому переулку, 19 прекратил свою работу, хотя внутри всё ещё находятся посылки. Так, посылки горожанина лежат в центре уже третью неделю. Некоторые белгородцы ждут отправления по три месяца.