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Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Почта

«Посылки по три месяца лежат». Что происходит с сортировочным центром в Белгороде?

17 октября 2023, 13:03
Фото: 1MI
Почта

Чиновники объяснили медленную рассылку почтовых посылок в Белгороде

Местные жители интересуются: сортировочный центр «Почты России» не работает? В Сети не раз встречались жалобы на задержку посылок. Оказалось, что центр не закрыт: посылки просто некому отправлять.

Житель региона поинтересовался, почему сортировочный центр «Почты России» в Белгороде по 4-му Волчанскому переулку, 19 прекратил свою работу, хотя внутри всё ещё находятся посылки. Так, посылки горожанина лежат в центре уже третью неделю. Некоторые белгородцы ждут отправления по три месяца.

На обращение отреагировал министр цифрового развития области Сергей Четвериков. По его словам, сортировочный центр «Почты России» работу не прекращал. Медленные отправления посылок связаны с дефицитом сотрудников. Тем не менее руководству центра донесли важность своевременных отправок посылок и писем.

Напомним, что ранее в Шебекино не работали почтовые отделения. Они были закрыты из-за обстрелов города. С июля 2023 года они вновь возобновили работу.

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