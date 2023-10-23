«Как можно прожить?»: белгородцев возмущает зарплата воспитателей в детсадах

Белгородцы жалуются на отсутствие помощников воспитателей в детских садах. По их словам, помощники зарабатывают всего 15 тыс. рублей, в то время как у воспитателя заработная плата достигает 35 тыс. рублей. Белгородцы считают, что помощникам пора поднять зарплату: тогда и вакантных мест не будет.