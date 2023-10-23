«Как можно прожить?»: белгородцев возмущает зарплата воспитателей в детсадах

Posted 23 октября, 14:44
Published 23 октября, 14:44
Modified 23 октября, 14:46
Updated 23 октября, 14:46
Белгородцы жалуются на отсутствие помощников воспитателей в детских садах. По их словам, помощники зарабатывают всего 15 тыс. рублей, в то время как у воспитателя заработная плата достигает 35 тыс. рублей. Белгородцы считают, что помощникам пора поднять зарплату: тогда и вакантных мест не будет.
Помощник воспитателя помогает растить наших детей. Они работают 5 дней в неделю весь день за такую позорную зарплату, хотя воспитатели работают по полдня. У них самих есть дети, которые хотят одеться и покушать. На такую зарплату детей не обеспечишь. Поэтому в садиках постоянно требуются нянечки. Я считаю им давно пора поднять зарплату.
считает одна из белгородок
Несмотря на обращение жителей, официального ответа они ещё не получили. Будет ли увеличение зарплаты у воспитательниц и их помощников, пока не известно.
Напомним, в конце сентября к главе региона обратилась женщина. Она рассказала слух, что зарплату сотрудникам детсадов в Шебекино урежут. Но губернатор эту информацию опроверг.