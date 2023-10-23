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Posted 23 октября, 14:44

Published 23 октября, 14:44

Modified 23 октября, 14:46

Updated 23 октября, 14:46

Белгородцы недовольны заработной платой помощников воспитателей в детсадах

«Как можно прожить?»: белгородцев возмущает зарплата воспитателей в детсадах

23 октября 2023, 14:44
Фото: 1MI

Белгородцы недовольны заработной платой помощников воспитателей в детсадах

Пока в белгородских детских садах не хватает помощников воспитателей, жители региона обращают внимание на их маленькую зарплату. По их мнению, на такие деньги прожить невозможно, вот места и пустуют. Они обратились к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой увеличить зарплату помощников.

Белгородцы жалуются на отсутствие помощников воспитателей в детских садах. По их словам, помощники зарабатывают всего 15 тыс. рублей, в то время как у воспитателя заработная плата достигает 35 тыс. рублей. Белгородцы считают, что помощникам пора поднять зарплату: тогда и вакантных мест не будет.

Помощник воспитателя помогает растить наших детей. Они работают 5 дней в неделю весь день за такую позорную зарплату, хотя воспитатели работают по полдня. У них самих есть дети, которые хотят одеться и покушать. На такую зарплату детей не обеспечишь. Поэтому в садиках постоянно требуются нянечки. Я считаю им давно пора поднять зарплату.
считает одна из белгородок

Несмотря на обращение жителей, официального ответа они ещё не получили. Будет ли увеличение зарплаты у воспитательниц и их помощников, пока не известно.

Напомним, в конце сентября к главе региона обратилась женщина. Она рассказала слух, что зарплату сотрудникам детсадов в Шебекино урежут. Но губернатор эту информацию опроверг.

Обращение белгородцевОбращение белгородцев
Обращение белгородцев
Фото: личная страница губернатора
Зарплату воспитателей детских садов в Шебекино хотят уменьшить? Отвечает Гладков
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#Белгородская область#Зарплата#Белгород#Воспитатели#Помощник воспитателя#Александра Склярова
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