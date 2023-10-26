В белгородской Сосновке появятся велодорожки за 100 млн рублей

Велодорожки в Сосновке и Песках построят за счёт средств городского бюджета. По информации с сайта госзакупок, задачи подрядчика: подготовить территорию в лесопарке Сосновка вплоть до Белгородского зоопарка, провести необходимые демонтажные и земляные работы, проложить дорожное покрытие, установить МАФы, наружное освещение и обеспечить набережную у реки Северский Донец электроснабжением.