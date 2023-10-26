В белгородской Сосновке появятся велодорожки за 100 млн рублей

Posted Вчера, 12:22
Published Вчера, 12:22
Modified Вчера, 12:24
Updated Вчера, 12:24
Велодорожки в Сосновке и Песках построят за счёт средств городского бюджета. По информации с сайта госзакупок, задачи подрядчика: подготовить территорию в лесопарке Сосновка вплоть до Белгородского зоопарка, провести необходимые демонтажные и земляные работы, проложить дорожное покрытие, установить МАФы, наружное освещение и обеспечить набережную у реки Северский Донец электроснабжением.
За все работы администрация города готова заплатить 100 миллионов рублей. Заявки подрядчики могут подать до 3 ноября. Победитель должен будет завершить все работы по устройству велодорожек до 31 мая следующего года.
Недавно мэрия Белгорода также разместила контракт ещё на 18 млн рублей, которые потратят на посадку тюльпанов. Ранее на луковицы цветов ушло более 54 млн рублей.