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Posted Вчера, 12:22

Published Вчера, 12:22

Modified Вчера, 12:24

Updated Вчера, 12:24

Велодорожка

В белгородской Сосновке появятся велодорожки за 100 млн рублей

26 октября 2023, 12:22
Фото: Bel.ru
Велодорожка
Мэрия Белгорода ищет подрядчиков, которые благоустроят территории урочищ Сосновка и Пески, построив там велодорожки с освещением и МАФами.

Велодорожки в Сосновке и Песках построят за счёт средств городского бюджета. По информации с сайта госзакупок, задачи подрядчика: подготовить территорию в лесопарке Сосновка вплоть до Белгородского зоопарка, провести необходимые демонтажные и земляные работы, проложить дорожное покрытие, установить МАФы, наружное освещение и обеспечить набережную у реки Северский Донец электроснабжением.

За все работы администрация города готова заплатить 100 миллионов рублей. Заявки подрядчики могут подать до 3 ноября. Победитель должен будет завершить все работы по устройству велодорожек до 31 мая следующего года.

Недавно мэрия Белгорода также разместила контракт ещё на 18 млн рублей, которые потратят на посадку тюльпанов. Ранее на луковицы цветов ушло более 54 млн рублей.

План местоположения велодорожекПлан местоположения велодорожек
План местоположения велодорожек
Фото: zakupki.gov.ru
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#Эксклюзив#Сосновка#Белгород#Велодорожки#Екатерина Никулина#Пески#Лесопарк#Река Северский Донец
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