Детский недосмотр: в 29 детсадах Белгорода из 71 не хватает сотрудников

Posted Вчера, 07:41
Published Вчера, 07:41
Modified Вчера, 07:41
Updated Вчера, 07:41
В городском округе Белгорода насчитывается 71 детский сад, сообщила мэрия в ответе на запрос Бел.Ру. С 2022 года в трёх из них сменились руководители. А на 19 октября в Белгороде имелось две открытых вакансии заведующих. Однако не все вакантные места в дошкольных учреждениях могут «похвастать» подобной малочисленностью.
Так, в 29 детских садах из 71 наблюдается нехватка кадров. Это практически 41% от всех учреждений. Основная часть дефицита приходится на 14 специальностей. Наиболее остро стоит вопрос поиска людей на должность воспитателя, помощника воспитателя, повара, медицинского работника, педагога-психолога и подсобного рабочего кухни.
На проблему текучести кадров также обращали внимание родители воспитанников детского сада №20 Белгорода. Данная проблема стала одной из причин их обращения в редакцию Бел.Ру. При проведении проверок как раз рассматривалась проблема кадрового обеспечения детского сада, подтвердила ранее администрация Белгорода. В учреждении такая выявилась. Об этом также сообщили родителям на собрании, проведённом управлением образования областного центра.