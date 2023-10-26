Детский недосмотр: в 29 детсадах Белгорода из 71 не хватает сотрудников

В городском округе Белгорода насчитывается 71 детский сад, сообщила мэрия в ответе на запрос Бел.Ру. С 2022 года в трёх из них сменились руководители. А на 19 октября в Белгороде имелось две открытых вакансии заведующих. Однако не все вакантные места в дошкольных учреждениях могут «похвастать» подобной малочисленностью.