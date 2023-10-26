Два дня в неделю: работу отделения «Почты России» пришлось налаживать прокуратуре

Недавно в Сети распространилась информация о закрытии отделения «Почты России» в Головинском сельском поселении. Сотрудники региональной прокуратуры заметили эту публикацию и организовали проверку. Выяснилось, что из-за нехватки сотрудников в отделении села Головино самостоятельно выстроили рабочий график. В результате этого почта открывалась только два раза в неделю.