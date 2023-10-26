Два дня в неделю: работу отделения «Почты России» пришлось налаживать прокуратуре

Posted Вчера, 12:15
Published Вчера, 12:15
Modified Вчера, 12:17
Updated Вчера, 12:17
Недавно в Сети распространилась информация о закрытии отделения «Почты России» в Головинском сельском поселении. Сотрудники региональной прокуратуры заметили эту публикацию и организовали проверку. Выяснилось, что из-за нехватки сотрудников в отделении села Головино самостоятельно выстроили рабочий график. В результате этого почта открывалась только два раза в неделю.
Прокурор Белгородского района внёс представление в адрес руководителя филиала. Нарушение уже устранили, а график работы изменили: теперь отделение принимает посетителей каждый будний день. Белгородцы могут принести коммунальные платежи, а также забирать пенсионные выплаты и пособия.
Кроме этого, прокуратура взяла на контроль вопрос кадрового обеспечения региональный отделений «Почты России».
Напомним, что подобная ситуация наблюдается и в Белгороде: в сортировочном центре посылки лежат по три месяца из-за дефицита сотрудников.