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Posted Вчера, 12:15

Published Вчера, 12:15

Modified Вчера, 12:17

Updated Вчера, 12:17

Прокуратура наладила работу отделения «Почты России» после жалоб белгородцев

Два дня в неделю: работу отделения «Почты России» пришлось налаживать прокуратуре

26 октября 2023, 12:15
Фото: 1MI

Прокуратура наладила работу отделения «Почты России» после жалоб белгородцев

В интернете появилась публикация о закрытии отделения «Почты России» в селе Головино. Прокуратура взяла вопрос на контроль и выяснила, что в отделении были самостоятельно сокращены рабочие дни до двух из-за нехватки сотрудников. В настоящий момент график привели в норму.

Недавно в Сети распространилась информация о закрытии отделения «Почты России» в Головинском сельском поселении. Сотрудники региональной прокуратуры заметили эту публикацию и организовали проверку. Выяснилось, что из-за нехватки сотрудников в отделении села Головино самостоятельно выстроили рабочий график. В результате этого почта открывалась только два раза в неделю.

Прокурор Белгородского района внёс представление в адрес руководителя филиала. Нарушение уже устранили, а график работы изменили: теперь отделение принимает посетителей каждый будний день. Белгородцы могут принести коммунальные платежи, а также забирать пенсионные выплаты и пособия.

Кроме этого, прокуратура взяла на контроль вопрос кадрового обеспечения региональный отделений «Почты России».

Напомним, что подобная ситуация наблюдается и в Белгороде: в сортировочном центре посылки лежат по три месяца из-за дефицита сотрудников.

«Посылки по три месяца лежат». Что происходит с сортировочным центром в Белгороде?
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#Белгородская область#Белгородский район#Почта#Почта россии#Белгород#Дефицит кадров#Александра Склярова
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