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В Белгороде родители вновь оказались обеспокоены состоянием детского сада №20

В Белгороде родители вновь оказались обеспокоены состоянием детского сада №20

9 октября 2023, 07:48
Фото: 1MI
После проверки детского сада №20 в Белгороде была выявлена неблагоприятная обстановка. На запрос Бел.Ру в мэрии сообщили, что детский сад обеспечен всем необходимым.

Ранее управление образования Белгорода всё же установило неблагоприятную обстановку в детском саду №20 в ходе проведённой проверки 19 сентября. В ответе на запрос редакции Бел.Ру администрация города сообщила, что с мая 2022 года управление образования получило 14 обращений от граждан, относящихся к образовательному учреждению «Аистёнок». Из них 11 — негативные. После дополнительного обращения поступил ответ, что заведующая детского сада написала заявление на увольнение по собственному желанию. Кто придёт на место Елены Вдовенко, пока не уточняется.

Однако на этом история не закончилась. После ухода в редакцию поступили сообщения о недостатке оборудования и материального обеспечения в детсаду. Также журналистке Бел.Ру предоставили в доказательство фотографии отдельных помещений — до и после ухода заведующей.

Редакция Бел.Ру направила ещё один запрос в администрацию Белгорода по этому поводу. Как сообщается в ответе, факты вывоза из детского сада оборудования или инвентаря отсутствуют. А инвентаризация проводилась в период с 25 по 26 сентября 2023 года в присутствии специалиста МКУ «Центр бухгалтерского учёта отрасли „Образование“ города Белгорода». В заключении установлено, что образовательное учреждение в полном объёме обеспечено материально-техническим оснащением для образовательной деятельности. Что касается жалоб, то обращения от сотрудников «Аистёнка» на необходимость закупки оборудования не поступали.

Напомним, что по официальной информации, 848 учреждений образования в регионе заключили контракты с частными охранными компаниями, чтобы обеспечить безопасность детей. Журналисты Бел.Ру изучили список и узнали, кто и какие учреждения охраняет.

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