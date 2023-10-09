В Белгороде родители вновь оказались обеспокоены состоянием детского сада №20

Редакция Бел.Ру направила ещё один запрос в администрацию Белгорода по этому поводу. Как сообщается в ответе, факты вывоза из детского сада оборудования или инвентаря отсутствуют. А инвентаризация проводилась в период с 25 по 26 сентября 2023 года в присутствии специалиста МКУ «Центр бухгалтерского учёта отрасли „Образование“ города Белгорода». В заключении установлено, что образовательное учреждение в полном объёме обеспечено материально-техническим оснащением для образовательной деятельности. Что касается жалоб, то обращения от сотрудников «Аистёнка» на необходимость закупки оборудования не поступали.