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Генетики НИУ «БелГУ» определили генетические маркеры предрасположенности к гипертонии

Генетики НИУ «БелГУ» определили генетические маркеры предрасположенности к гипертонии

26 октября 2023, 15:00
Фото: Елена Подгорная
Команда исследователей медицинского института НИУ «БелГУ» под руководством заведующего кафедрой медико-биологических дисциплин, доктора медицинских наук, профессора Михаила Чурносова изучила роль генетических полиморфизмов в развитии артериальной гипертензии у мужчин и женщин.

Исследование с участием более 1400 пациентов проходило на базе лаборатории кафедры медико-биологических дисциплин НИУ БелГУ. Научный проект был поддержан программой стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Вклад отдельных участков генов и их взаимодействий в предрасположенность к артериальной гипертензии генетики оценивали отдельно в мужских и женских когортах. Учёные также оценили функциональную значимость локусов, связанных с артериальной гипертензией. У женщин выявили 159 генов, участвующих в предрасположенности к гипертонии, у мужчин — 147. Были изучены новые данные о 18 генах в сердце, 21 — в аорте, 7 — в коронарных артериях и 24 — в других артериях.

Полученные результаты имеют перспективы применения в практической медицине. Генетики определили, что у женщин риск развития артериальной гипертензии связан с изменением в работе гена HFE. Он связан с особенностями метаболизма железа в организме.

«Результатом нашего исследования стало выявление „универсальности“ полиморфного варианта rs1799945. Он увеличивает риск развития у женщин и артериальной гипертензии, и преэклампсии (серьёзного осложнения беременности). Полученные данные позволяют рекомендовать использование этого генетического маркера при прогнозировании каждого из этих состояний», — рассказал Михаил Иванович о возможности применения результатов исследования в практической медицине.

По словам учёных, дальнейшие исследования предполагают экспериментальное подтверждение функциональных эффектов локусов, значимых для развития гипертензии, увеличение количества пациентов обоих полов и расширение панели изучаемых локусов. Это позволит расширить данные об особенностях генетической предрасположенности к артериальной гипертензии у мужчин и женщин, проживающих в Центральном Черноземье России. Подробно о полученных результатах можно узнать в статье.

Фото: Елена Подгорная
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