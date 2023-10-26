Генетики НИУ «БелГУ» определили генетические маркеры предрасположенности к гипертонии

Вклад отдельных участков генов и их взаимодействий в предрасположенность к артериальной гипертензии генетики оценивали отдельно в мужских и женских когортах. Учёные также оценили функциональную значимость локусов, связанных с артериальной гипертензией. У женщин выявили 159 генов, участвующих в предрасположенности к гипертонии, у мужчин — 147. Были изучены новые данные о 18 генах в сердце, 21 — в аорте, 7 — в коронарных артериях и 24 — в других артериях.