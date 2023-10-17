В Белгороде отремонтируют хирургический корпус горбольницы № 2

Согласно ТЗ, требуется привести в порядок канализацию, водоснабжение, поменять электрооборудование, отопительные приборы, вентиляцию, установить кондиционеры, подвести кабель к посту охраны, заменить розетки, установить электронные часы на входе. Кроме того, требуется обновить фасад, навес, заменить подоконники, установить новые двери, пандусы, сделать навигацию в здании. На улице необходимо сделать пешеходные дорожки и выполнить озеленительные работы.