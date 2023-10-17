В Белгороде отремонтируют хирургический корпус горбольницы № 2

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Областное управление капитального строительства ищет компанию, которая разработает проект ремонта входной группы приёмного отделения хирургического корпуса горбольницы №2 в Белгороде. На это готовы потратить 1 млн 207 тыс. рублей. Заявки подаются до 24 октября. Исполнителя определят 26 октября. Разработать проект необходимо в течение 60 дней.
Согласно ТЗ, требуется привести в порядок канализацию, водоснабжение, поменять электрооборудование, отопительные приборы, вентиляцию, установить кондиционеры, подвести кабель к посту охраны, заменить розетки, установить электронные часы на входе. Кроме того, требуется обновить фасад, навес, заменить подоконники, установить новые двери, пандусы, сделать навигацию в здании. На улице необходимо сделать пешеходные дорожки и выполнить озеленительные работы.
Деньги на ремонт выделят из областного бюджета. Теперь исполнителю необходимо создать проект по техническому заданию.