Отпор диверсантам и комикс военблогера обсуждали белгородцы в пятницу

20 октября стало известно о ДРГ, которая планировала попасть на территорию Белгородской области, а также о комиксе про англичан и ичкерийцев*, который издают в России при поддержке Минобороны РФ. Кроме этого, белгородские власти пообещали до конца 2024 года установить на трассах разделители.

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