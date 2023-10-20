Отпор диверсантам и комикс военблогера обсуждали белгородцы в пятницу

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
До конца 2024 года на 26 дорогах в Белгороде установят барьерные, парапетные, тросовые и комбинированные разделители. Появятся они в середине крупных трасс, в том числе на улицах Белгородского полка, Будённого, Конева, Костюкова, Князя Трубецкого и других. Полный список опубликован здесь.
Закон о размещении барьеров на четырёхполосных дорогах появился ещё в июне 2021 года, однако с тех пор в Белгородской области ничего не поменяли. Хотя законопроект допускает отсутствие разделителей только до проведения капитального ремонта.
В правительстве России считают, что подобные меры позволят уменьшить количество аварий, связанных с выездом на встречку, а также повысят уровень безопасности на дорогах.
В настоящее время разделители начали появляться на участке дороги Дубовое-Таврово, а также на трассах в Волоконовском районе и Валуйском округе.
Минобороны РФ совместно с Telegram-каналом «Рыбарь» начали создавать серию комиксов о специальной военной операции под названием «Однажды на русско-украинской границе». Один из выпусков опубликовали в соцсетях: он рассказывает о прорыве диверсантов в Белгородскую область.
Как выяснил журналист Бел.Ру, по сюжету «Сказа о неудачном контрнаступе» английские наёмники вместе с проукраинскими ичкерийцами* нападают на охраняющих границу чеченцев из батальона «Ахмат-Хапад». Действия в комиксе происходят спустя несколько месяцев после прорыва диверсантов в Грайворонский округ.
Помимо боя с противником, в октябрьском выпуске есть упоминание Рамзана Кадырова, съёмка «Тик-Токов» под лезгинку и «кулуарные договорённости» британской короны.
Сам комикс абсолютно бесплатный, а прочитать его может любой желающий. В канале военного блогера даже есть версии комикса на английском, арабском и китайском языках.
* «Чеченская Республика Ичкерия» — террористическая организация, запрещённая в России
Сегодня, 20 октября, источник Telegram-канала SHOT сообщил о наступлении украинской диверсионной группы на территорию Белгородской области. По его данным, около восьми вечера 19 октября недалеко от таможенного поста Грайворон заметили шестерых украинцев. Те запустили над Россией разведывательный беспилотник.
Российские военные смогли сбить дрон и отогнать украинскую группу обратно в лес. Сообщается, что один из них оказался серьёзно ранен.
Предполагается, что диверсанты проводили разведку перед попыткой прорыва на территорию России.